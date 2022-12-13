Сенатор Сергей Лукин представил на заседании профильного Комитета Совета Федерации законопроект, разработанный Воронежской областной Думой

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12 декабря сенатор от Воронежской области Сергей Лукин представил на рассмотрение Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению законопроект о возможности продления сроков действия договоров развития застроенных территорий.

В своем докладе на расширенном заседании профильного Комитета Сергей Лукин проинформировал парламентариев о том, что разработанный Воронежской областной Думой проект федерального закона направлен на поддержку строительной отрасли в условиях недружественных действий иностранных государств и урегулирование проблемы решение расселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда.

Сенатор уточнил, что этот документ дополняет ранее принятый в целях нивелирования санкционного воздействия на градостроительную деятельность Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ.

По словам парламентария, в соответствии с действующим законодательством, обязанности по своевременному исполнению договоров о развитии застроенных территорий возложены на инвесторов-застройщиков и органы местного самоуправления.

Необходимо отметить, что процесс реализации таких проектов весьма длителен – он занимает порядка 5-10 лет и включает в себя целый ряд сложных, трудозатратных и капиталоемких этапов. В том числе – переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, разработку и утверждение документации по планировке территории, формирование земельных участков, затем – строительство объектов недвижимости и, наконец, передачу социальных объектов в собственность публичных образований.

В результате масштабного санкционного давления были остановлены поставки инженерного оборудования и ряда импортных строительных материалов, возникла необходимость в поиске новых поставщиков и налаживании логистических цепочек, что оказало негативное влияние на сроки реализации многих строительных проектов. В том числе в адрес Воронежской областной Думы неоднократно поступали обращения инвесторов-застройщиков с жалобами на невозможность выполнения предусмотренных договорами мероприятий по развитию территорий застройки в срок.

«Несвоевременное освоение территорий, выход за сроки договора влекут за собой расторжение договора с инвесторами-застройщиками без компенсации понесенных затрат и применение штрафных санкций, предусмотренных договорными обязательствами. Результатом являются оставшиеся неисполненными планы по преобразованию деградирующих городских территорий, переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а также убытки застройщиков-инвесторов, которые могут привести к банкротству строительных организаций», - подчеркнул Сергей Лукин.

Он добавил, что при этом действующее законодательство не позволяет продлять сроки договоров о развитии застроенной территории, что подтверждено судебной практикой – в том числе решениями Верховного суда.

Характеризуя предлагаемые проектом федерального закона новые положения, Сергей Лукин проинформировал: «Данный документ предусматривает право застройщика, являющегося стороной договора о развитии застроенной территории, до 1 марта 2023 года обратиться в орган местного самоуправления для заключения дополнительного соглашения по продлению срока договора о развитии застроенной территории. При этом увеличение срока действия такого договора не может превышать трех лет».

Согласно тексту законопроекта, это возможно только при условии, что срок действия договора на дату обращения не истек, ни одной из сторон по данному договору не заявлено в суд требование о его расторжении, а у уполномоченных органов отсутствует информация о выявленных и не устраненных нарушениях законодательства РФ при освоении застроенной территории.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению единогласно поддержал концепцию проекта федерального закона.

«27 октября в порядке законодательной инициативы проект федерального закона о возможности продления сроков действия договоров развития застроенных территорий был внесен в Государственную Думу, а 9 ноября уже рассмотрен Советом Госдумы. Предлагаемые изменения получили положительную оценку в большинстве субъектов Центрального федерального округа, а также в регионах с городами-миллионниками. Данный законопроект включен в примерную программу весенней парламентской сессии 2023 года. Теперь, после одобрения профильным Комитетом Совета Федерации, нам предстоит дальнейшая совместная работа над текстом документа на площадке Государственной Думы, которая включает его рассмотрение парламентариями, обсуждение и при необходимости – внесение поправок», - пояснил Сергей Лукин этапы прохождения законопроекта в парламенте.

Ольга Вороновская