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Общество12 декабря 2022 14:50

Samsung, Xiaomi или Apple: каким брендам воронежцы хранят верность

Эксперты МегаФона проанализировали как изменились предпочтения воронежских абонентов среди производителей смартфонов
Источник:kp.ru
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Самым популярным оказался Samsung, как и в прошлом году он занимает лидирующую позицию.

На втором месте — китайский Xiaomi, который в этом году потеснил Huawei в топ-5 на третью строчку. По сравнению с концом 2021 года Xiaomi выбирают на 15% абонентов больше. А вот знаменитый Apple не показал значительного роста, и оказался на 4 месте по популярности. Также в пятерку лидеров попал Realme, вытеснив ZTE из рейтинга.

Интересно, что мужчины используют гаджеты на 12% больше женщин. При этом активные интернет-пользователи среди прекрасной половины чаще расходуют трафик на iPhone, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в Сеть с Xiaomi. И бесспорно женщины больше говорят по телефону: если в прошлом году разрыв был всего 10%, то в текущем он вырос в 2,5 раза.

БИЗНЕС-ПРЕСС