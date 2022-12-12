Воронежцы разошлись во мнении об украшении елки вензелем Петра I

Фото Владимира Размустова в паблике "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

В пятницу, 9 декабря, на макушке пока еще только каркаса новогодней елки загорелся вензель Петра I. Электрики провели пробный пуск оборудования. Среди горожан, уже несколько месяцев проявляющих ажиотажный интерес ко всему, что касается новогоднего украшения главной площади, это событие не осталось незамеченным. Фотографии светящейся на высоте более 20 метров конструкции тут же появились в соцсетях. В комментариях под ними воронежцы начали активно высказывать свое мнение.

Не все горожане поняли и одобрили идею чиновников заменить в этом году традиционную звезду на макушке ели на замысловатый петровский вензель. Напомним, монограмму изготовили в честь 350-летия императора Петра Первого, который выбрал наш город в качестве места для строительства российского флота. Монограмма выполнена из композитного листа на каркасе из алюминиевого профиля, со светодиодной влагостойкой лентой.

Некоторые горожане рассмотрели в пересекающихся линиях вензеля букву «Х» и принялись острить на эту тему.

- Мне кажется, символ неудачно подобран... Долго его теперь троллить будут и в Воронеже и за его пределами, - высказалась одна из пользователей соцсети.

Кто-то посчитал, что вариант с традиционной звездой лучше. Но было немало и тех, кому идея пришлась по вкусу:

- Красотища! Надеюсь, ожидания от новой елки и новогоднего убранства оправдаются. Быстрее бы все уже установили.

Фото Владимира Размустова в паблике "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Что же это за монограмма такая и что она символизирует? Петровский вензель первый и самый известный вензель Романовых, он представляет собой две перекрещенные зеркальные латинские буквы РР в стиле барокко. Обычно вензель представляет собой первую букву имени в окружении декоративных элементов. Историками принято считать, что в петровской монограмме эти буквы РР – сокращение от Peter Primus — Петр Первый.

Самые наблюдательные и вдумчивые воронежцы обратили внимание на то, что у монограммы отсутствует латинская буква I, которая есть под буквами РР на оригинальном петровском вензеле. Вероятно, этим элементом дизайнеры пожертвовали ради прочности крепления вензеля к каркасу елки.

Напомним, на новогоднее украшение площади Ленина в этом году выделили 65 миллионов рублей, 15 из них - на покупку новой елки. Решение чиновников многие горожане посчитали несвоевременными тратами и предложили направить эти деньги на помощь военным. В интернете инициировали сбор подписей под петицией к властям. Однако решение о многимиллионном финансировании праздника осталось неизменным.