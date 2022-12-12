Воронежский театр кукол поставил ламповый спектакль со снежным боем

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Теплую зимнюю сказку поставил для малышей Воронежский театр кукол. Приглашенный режиссер Светлана Озерская (ставила в Рязани, Мурманске, Красноярске, Краснодаре) в спектакле «Про ежика и медвежонка» оживила героев историй Сергея Козлова (родители помнят советские мультики по его сценариям и стихам "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!", "Если падают звезды" и "Как Львенок и Черепаха пели песню"). Они ходят друг к другу в гости, протирают от пыли звезды, едят мед и снежинки и поят чаем зайца и виртуального слона. В основе инсценировки несколько сказок: «Снежный цветок», «Слон», «Добрый слон», «Зимняя сказка», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Как Ежик с Медвежонком приснились Зайцу», «Как слон ходил в гости к Ежику».

Получился очень красивый и добрый спектакль. И очень атмосферный. Этому способствовали и разноплановые декорации - забавные сугробы-домики, которые порой становились холстом для видео-проекций, и потрясающие куклы - Ежик с огненно-рыжей шевелюрой-иголками, Медвежонок в вязаном свитере, легкий на подъем Заяц (сценографию и кукол придумал известный художник Андрей Запорожский (он поставил более 50 спектаклей в театрах в России и за рубежом, номинант «Золотой маски», лауреат премии «Золотой софит»). А еще уютный "ламповый" свет, работа актеров, и, собственно, сам материал.

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Сказки Сергея Козлова – моя давнишняя любовь. Они порой грустные, порой веселые, философские. Они как детские игры, которые завязываются с одного слова. Они очень уютные, их хорошо перед сном читать. С героями спектакля всегда можно поговорить по душам о таких важных вещах, как красота, дружба и ответственность. И этот разговор будет совсем не нравоучительным, а добрым и понятным. Ведь вести его будут за чашкой душистого чая с вареньем. Мы долго перечитывали сказки с актерами, стремясь выбрать наиболее интересное, ведь хочется делиться самым вкусным и увлекательным. Хотелось зрителей зажечь, - сказала режиссер.

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артисты признались, что в первую очередь «зажглись» сами.

- Во время репетиций все было легко и празднично. Как будто идешь зимним вечером по улице, видишь светящееся окно и понимаешь, как там внутри тепло. Мы хотели, чтобы такое ощущение было и на спектакле, - отметил Михаил Каданин, играющий Ежика. – Сложно месяц жить с Ежом внутри. Но труднее всего мне дался один момент. Когда Ежик с Медвежонком сидят за столом, мой герой говорит «Очень скучно есть». Это же фраза на сопротивление!

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Владислав Ефанов в спектакле говорит сразу за двух героев – виртуального Слона, который живет в фантазиях персонажей, и Филина.

- У меня впервые такой необычный опыт, когда у меня герой, который в виде мультипликации - я никак не могу им управлять, даже потрогать его не могу! Это было интересно. А второй мой персонаж в спектакле произносит всего одну фразу: «У-ух» - и ведь это надо сыграть убедительно, - смеется актер.

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артисты говорят, что главное, чему учит спектакль – настоящая дружба, такая как у Ежика с Медвежонком. И этим они стремились заразить юных зрителей.

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Финал спектакля был эффектным: дружбу передали в зал огромными надувными снежками. Детвора игру приняла мгновенно, и завязался снежный бой!

Следующие показы пройдут 28 и 29 января. 4+