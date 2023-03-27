Владимир Нетёсов: «Планы по развитию региона в центре внимания депутатов облдумы»

фото: Воронежская областная Дума

Анализ работы региональных чиновников представителями заксобрания традиционно предшествуют ежегодному отчету губернатора перед Воронежской областной Думой.

В этом году по инициативе Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента в течение недели, с 16 по 23 марта, обсуждали информацию представителей всех департаментов, управлений и инспекций о проделанной в прошлом году работе и планах на текущий год.

Как отметил спикер заксобрания, подобные рабочие встречи – уже устоявшийся формат взаимодействия законодательной и исполнительной власти, фактически инструмент дополнительного отчета чиновников перед населением региона. Он дает народным избранникам возможность детально обсудить вопросы социально-экономического развития региона и оперативно согласовать детали дальнейшей совместной работы ветвей власти, оценить перспективы в различных сферах жизни.

– В центре внимания депутатского корпуса были направления расходования бюджетных средств каждым из распорядителей, эффективность их использования, планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Со своей стороны депутатский корпус выдвинул ряд предложений и инициатив. Безусловно, в ходе этих встреч был также сформирован перечень вопросов, требующих оперативного решения, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из главных моментов встреч стало обсуждение вопросов, связанных с исполнением бюджета региона. Было, в частности, отмечено, что в 2022 году главный финансовый документ региона исполнен со следующими параметрами: по доходам – 177,4 млрд рублей, по расходам –177,1 млрд рублей. Основную долю в расходах областного бюджета традиционно занимали отрасли социальной сферы.

Ежегодное планирование областного бюджета с обоснованным запасом прочности в виде резервов позволило без сокращения основных обязательств финансировать мероприятия, связанные с СВО и частичной мобилизацией, помощью трем районам Луганской Народной Республики, увеличением оплаты труда бюджетникам. Также средства направлялись на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, часть собственных доходов, полученных сверх плановых назначений, была зарезервирована, что создало весомый задел для финансирования мероприятий текущего года. Несмотря на изменение геополитической ситуации и введение санкций, рост собственных доходов Воронежской области в 2022 году составил 113,5%.

Расходная часть областного бюджета в прошлом году традиционно имела социальную направленность: 62,7% средств были направлены на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, физическую культуру и спорт.

Среди основных направлений расходования средств бюджета в 2022 году было финансовое обеспечение нацпроектов. На эти цели направили 27,2 млрд рублей, из которых 11,3 млрд рублей – это областные средства. Все заключенные в рамках нацпроектов соглашения в прошлом году были обеспечены стопроцентным финансированием. В 2023 году на реализацию мероприятий нацпроектов в регионе запланировано 29,5 млрд рублей, в том числе 15,9 млрд рублей областных средств.

В ходе заседаний депутаты подробно обсудили и вопросы реализации областной адресной инвестпрограммы, а также программы капремонта социальных объектов.

Было отмечено, что на ближайшее пять лет в перспективный план областной адресной инвестпрограммы включено строительство свыше 300 объектов на общую сумму 91 млрд рублей, а в программу капремонта – 574 объекта общим объемом финансирования свыше 17 млрд рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИОРИТЕТЫ СОХРАНЯЮТСЯ

Парламентариями детально была рассмотрена тема развития системы образования. Отметим, что в 2022 году общий объем финансирования этой сферы составил более 37 млрд рублей. Было введено в эксплуатацию 4 детсада на 640 мест в Богучарском, Поворинском, Каширском районах и Воронеже. Проведен капремонт в 23 дошкольных учреждениях. Кроме того, введены в эксплуатацию новые школы на 2972 места в Верхнемамонском, Аннинском, Новоусманском, Борисоглебском районах и началось строительство школ в Воронеже на 5960 мест.

Что касается еще одной важной сферы – здравоохранения, то ее финансирование было практически аналогичным. Самым актуальным проектом, реализуемым в 2022 году, стал проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В регионе на базе 5 крупнейших районных больниц функционируют центры оказания онкологической помощи, еще 2 (в Калаче и Павловске) откроются в ближайшие 2 года. Эти центры только в течение 2022 года приняли 46 тысяч пациентов. Свыше 355 млн рублей было направлено на дооснащение областного онкодиспансера. В 2022 году было начато проектирование радиотерапевтического корпуса учреждения на 120 коек. Строительство начнется в текущем году. Также в 2023 планируют сдать в эксплуатацию новый хирургический комплекс ВОКОД на 340 коек. Большое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры оказания медпомощи детям и доступности первичной помощи в сельской местности. В муниципальных районах продолжается строительство современных врачебных амбулаторий и ФАПов. В 2020-2022 годах было открыто около 120 таких объектов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Особое внимание депутатский корпус уделил сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь реализуются наиболее масштабные проекты по строительству и модернизации инфраструктуры, которые напрямую влияют на качество жизни граждан.

Было отмечено, что в регионе начали применять новый финансовый инструмент – инфраструктурные кредиты из федерального бюджета. В прошлом году благодаря им стартовали работы по строительству новой водоподъемной станции, которая должна будет обеспечить водой активно развивающиеся микрорайоны левобережной части Воронежа. Также стартовало проектирование очистных сооружений в Павловске. В 2023 году строительство этих объектов будет продолжено, а также начнется реализация проектов по реконструкции ВПС-9 и строительству сетей водоснабжения и водоотведения по улице Изыскателей в Воронеже.

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Максима Зацепин поблагодарил депутатов Воронежской областной Думы за активную поддержку в вопросе выделения средств из бюджета региона на мероприятия по подготовке к отопительному периоду. В прошлом году 26 муниципальным образованиям области были направлены почти 132,5 млн рублей, распределенных на подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному сезону, что позволило пройти период холодов довольно уверенно. В этом году поступит аналогичное финансирование, что позволит заменить оборудование котельных и теплотрасс в 25 муниципальных образованиях.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – НА СТАБИЛЬНОМ УРОВНЕ

Депутаты-аграрии высоко оценили результаты региона в сфере формирования продовольственной безопасности страны. Так, в 2022 году Воронежская область впервые вошла в тройку лидеров России и заняла первое место в ЦФО по объему производства сельскохозяйственной продукции. Регион сохранил лидирующие позиции по производству продукции растениеводства – 1 место в ЦФО и 3 место в России. Аграриями был установлен новый рекорд по сбору зерновых – почти 6,8 млн тонн зерна – это 5 результат в стране и 1 в ЦФО. В 2022 году активно закладывались сады, развивалось тепличное овощеводство, мясное и молочное скотоводство. Что касается господдержки и комплексного развития сельских территорий, то на эти цели было выделено свыше 9 млрд рублей, Воронежская область по их объему стала третьей в России после Брянска и Татарстана.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В рамках встреч депутаты интересовались у докладчиков возможностью выделения дополнительных средств на приобретение жилья для детей сирот, а также развитие учреждений среднего профессионального образования в районах области.

Были заданы вопросы, касающиеся эффективности освоения средств в рамках областной адресной инвестпрограммы и региональной программы капремонта, привлечения инвесторов на различные площадки (ОЭЗ, индустриальные парки и т.д.). Также парламентарии обсудили строительство новых спортивных и культурных объектов в регионе и проведение ремонта уже работающих, обновление материально-технической базы различных учреждений.

Депутаты Воронежской областной Думы отметили необходимость скорейшего формирования специализированной программы модернизации сети угольных котельных, которые отапливают социальные объекты в регионе и их переводу на газ. Обсудили и мероприятия по модернизации уличного освещения, а также реконструкции сетей электроснабжения в муниципалитетах.

В центре внимания были и вопросы, касающиеся дополнительных возможностей по привлечению учителей в сельскую местность, патриотического воспитания, темпов работ по ремонту школ, цифровизации и доступности различных услуг для жителей региона.