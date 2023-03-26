Дождями встретит воронежцев последний понедельник марта

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Вот и заканчивается март, сельские жители уже благоустраивают свои сады-огороды перед посадкой овощей и зелени, жители Воронежа тоже потянулись на дачи. Однако весна просто так не отпустит март - следующая рабочая неделя пройдет с дождями. Об этом рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Итак, в последний понедельник первого месяца весны, 27 марта, ожидаются умеренные осадки. На улице будет облачно с прояснениями. Впрочем, дожди пройдут как в Воронеже, так и в районах области.

Ночью будет ощущаться холод - термометры покажут от +5 до +7 градусов тепла, днем потеплеет до +14. В области ночью +3… +8, днем от +10 до +15.

По прогнозам синоптиков, апрель также не будет сухим. По словам руководителя областного гидрометцентра Александра Сушкова, в следующем месяце из-за осадков может наблюдаться разлив малых рек, но каких-то экстремальных ситуаций не предвидеться.