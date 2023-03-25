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Происшествия25 марта 2023 14:15

В Белгородской области мать обвинили в развращении 14-летнего сына

Официально правоохранители эту информацию пока не подтверждают
Ирина ШАБАНОВА
Фото Булатов Алексей

Фото Булатов Алексей

Фото: из архива «КП»

В соцсетях пользователи обсуждают жуткую историю, которая произошла в Белгородской области. Суть ее в том, что якобы 41-летняя местная жительница развращала своего 14-летнего сына втайне от мужа. Известно стало об этих фактах после того, как подросток поделился информацией со своими сверстниками.

Парень якобы рассказал, что впервые «это» случилось, когда мама пришла пьяная и перепутала его с мужем, а потом такие вещи случались периодически. Информацией заинтересовались правоохранители. По неофициальным данным, повод для проверки у стражей порядка был. И семьей занимались сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних. Однако силовики опровергают информацию, которую позже разместили в соцсетях. Источник «Комсомольской правды» пояснил, что она «в целом не совсем соответствует действительности». В Следственном управлении СК по Белгородской области пока по этому поводу никаких официальных комментариев не дают. Также неизвестно, возбужденно ли уголовное дело по данным фактам и по какой статье.

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