В Белгородской области мать обвинили в развращении 14-летнего сына

Фото Булатов Алексей Фото: из архива «КП»

В соцсетях пользователи обсуждают жуткую историю, которая произошла в Белгородской области. Суть ее в том, что якобы 41-летняя местная жительница развращала своего 14-летнего сына втайне от мужа. Известно стало об этих фактах после того, как подросток поделился информацией со своими сверстниками.

Парень якобы рассказал, что впервые «это» случилось, когда мама пришла пьяная и перепутала его с мужем, а потом такие вещи случались периодически. Информацией заинтересовались правоохранители. По неофициальным данным, повод для проверки у стражей порядка был. И семьей занимались сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних. Однако силовики опровергают информацию, которую позже разместили в соцсетях. Источник «Комсомольской правды» пояснил, что она «в целом не совсем соответствует действительности». В Следственном управлении СК по Белгородской области пока по этому поводу никаких официальных комментариев не дают. Также неизвестно, возбужденно ли уголовное дело по данным фактам и по какой статье.