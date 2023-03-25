Вадим Кстенин: «Миллионный город – миллион проблем. И все требуют решения»

Вадим Кстенин. Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

22 марта 2023 года на заседании Воронежской городской Думы депутаты тайным голосованием выбрали мэра на предстоящие пять лет. Выбор стоял между действующим главой города Вадимом Кстениным и заместителем гендиректора строительной компании «Аксиома» Александром Овсянниковым.

Напомним, в рамках первого тура конкурса на должность мэра претендовали шесть кандидатов. Все они прошли тестирование и представили свои программы развития города на период 2023-2027 годов. На основании полученных баллов определились два лидера.

В среду в финале конкурса тайное голосование депутатов определило победителя. В итоге все 28 голосов были отданы в пользу Вадима Кстенина. И действующий глава был избран на второй срок, что в новейшей истории города произошло впервые.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Выступая перед депутатами горДумы со своей программной речью, Александр Александрович Овсянников назвал приоритетом работы мэра повышение привлекательности города для жителей других регионов, всестороннего развития и самореализации человека. Воронежцы должны иметь равные возможности в получении образования, социальной поддержки, приобщению к культуре и спорту.

– Город должен быть таким, в котором хочется жить, работать и комфортно вести бизнес. Удобный, безопасный, понятный для жителей и его гостей, – подчеркнул Александр Овсянников.

В начале своего выступления с программой Вадим Кстенин отметил, что перед Думой стоит ответственная задача выбора того, кто определит будущее миллионного города в непростое время, в условиях проведения специальной военной операции и жесточайших беспрецедентных внешних санкций. Мэр выразил мнение, что в последние годы местные власти, бизнес и городские сообщества научились оперативно и по-новому реагировать на вызовы, требующие незамедлительных ответов. Этот опыт предстоящей работы на руководящем посту Вадим Кстенин взял за основу при разработке программы развития Воронежа на предстоящие пять лет.

Ранее на первом этапе конкурса действующий глава Воронежа уже представил подробную программу. Поэтому в новом выступлении не стал детализировать ее, а остановился на ключевых задачах. Вадим Юрьевич напомнил, что программа адресная: все включенные в нее мероприятия разработаны исходя из степени их необходимости для города, реалистичности и исполнимости, расставлены приоритеты. Их реализация не внушает опасений, поскольку они раньше прошли обсуждение и получили поддержку на федеральном и региональном уровнях, добавил Кстенин.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетным направлением в развитии Воронежа глава города назвал развитие социальной сферы:

– За пять лет построим не менее 20 новых объектов общего образования, это новые школы и пристройки к существующим, а также 20 детских садов для юных воронежцев. Прирастет город и объектами культуры, появятся более десятка спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, – продолжил Вадим Юрьевич, дополнив, что также будет реализована уже разрабатываемая совместно с депутатами программа модернизации и восстановления существующих и недействующих детских лагерей отдыха.

Пристальное внимание глава города пообещал уделить деятельности ресурсоснабжающих организаций, ремонту и реконструкции переданных им в концессию сетей. Усилить контроль за реализацией их инвестиционных программ.

Вадим Кстенин также выразил намерение довиваться повышения качества коммунальных услуг. Одной из первых задач в этом направлении он назвал строительство совместно с «РВК-Воронеж» квартальных повысительных насосных станций, которые позволят наладить бесперебойную подачу воды на верхние этажи домов. Продолжится ликвидация аварийного жилья, а также реализация существующих и новых проектов комплексного развития городских территорий.

Внимания требуют и проблемы содержания жилого фонда города.

– Вечная кутерьма со сменой УК, отсутствие должного уровня обслуживания домов вынуждают нас принять ряд мер. Проработаем вопрос создания муниципальной жилищной инспекции, которая возьмет на себя задачу помощи государственной жилинспекции, а также создания областной или муниципальной УК, – обозначил вариант решения проблемы Вадим Кстенин.

По словам главы города, государственная управляющая организация займется обслуживанием домов, которые по каким-то причинам оказались брошены другими компаниями. Либо они не интересны им по экономическим соображениям, либо - из-за плохой собираемости платежей

- Мы должны будем четко понимать, что делать с такими домами. Сейчас обсуждаем с правительством области, какого уровня будет эта УК – межмуниципальная или чисто городская, - добавил мэр, уточнив, что государственной компании на обслуживании будет постоянный жилой фонд.

Александр Овсянников. Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

МЕТРОБУС

Важным пунктом программы развития Воронежа Вадим Кстенин обозначил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе строительство новых дорог, модернизацию электротранспорта, строительство сети метробуса. Что касается последнего, то на этом виде рельсового транспорта остановили выбор после тщательного экономического анализа.

- Посчитали пассажиропоток, затраты, изучили научные обоснования, и поняли, что ни легкорельс, ни метро в условиях Воронежа не будут окупаться, а станут глубоко дотационными, - сообщил Вадим Кстенин, отвечая на вопрос депутатов. – Поэтому мы остановились на метробусе. В этом году уже запроектировали его, первую линию пустим по Московскому проспекту и улице Плехановской. Строительство будем начинать только после запуска в эксплуатацию дублера Московского проспекта. При наличии проекта к его реализации приступим в конце 2024 года.

Часть проектов Вадим Кстенин не включил в программу, но наметил в рамках своего выступления перед депутатами.

– Вы знаете, что городу нужны и новые мосты, и городская электричка, и вынос железнодорожного вокзала из центра Воронежа. Пока в мою программу я эти объекты не включил, они требуют очень глубокой проработки и существенного финансирования. Эти вопросы подлежат решению совместно с региональными властями и ведомствами, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр выразил надежду, что реализация намеченных планов позволит сделать Воронеж городом с высокой транспортной доступностью, экологичным транспортом, удобным для перемещения жителей и его гостей.

– Воронеж должен быть одним из самых зеленых городов. Возьмем в работу десятки парков и скверов ежегодно, доберемся и до отдаленных общественных территорий, которым ранее не уделяли должного внимания, - заявил Вадим Кстенин.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мэр заверил, что ключевые решения в городе будут приниматься с учетом мнения депутатов, горожан и бизнеса. Конечно, реализация масштабных планов потребует финансирования. По словам Вадима Кстенина, на 2023-2027 годы запланирован общий объем финансирования в размере около 137 миллиардов рублей. Возможности бюджета Воронежа позволят профинансировать мероприятия на сумму не более 16 миллиардов рублей за пять лет, из вышестоящих бюджетов на развитие города будет привлечено порядка 95 миллиардов рублей.

В качестве источника недостающих средств мэр назвал средства частных инвесторов в рамках муниципально-частного партнерства. В предыдущий период этот механизм показал себя, как один их наиболее эффективных рычагов в развитии города.

– За недостающими 26 миллиардами рублей в банки обращаться не планирую. Моя цель – ноль долгов перед коммерческими банками, – подчеркнул мэр.

После озвучивания результатов голосования, председатель городской Думы Владимир Ходырев поблагодарил Александра Овсянникова за участие и поздравил с назначением на новый срок Вадима Кстенина.

– Это очень важный момент. Итоги голосования говорят о том, что есть единение, а в единении – сила. Очень важная работа сегодня проводится городской Думой совместно с администрацией. И программа, которая была направлена, и результаты работы Вадима Юрьевича за пять лет, и итоги голосования – многое значат. Я хочу пожелать и в дальнейшем плодотворной работы. Мы, в свою очередь, также будем максимально участвовать в решении городских проблем и делать все, чтобы в Воронеже было комфортно для проживания, – сказал Владимир Федорович.

В ответном слове уже избранный на второй срок глава Воронежа Вадим Кстенин также поблагодарил своего оппонента за проявленное неравнодушие к жизни и развитию городской среды, выразил благодарность за оказанное доверие депутатам.

– Спасибо, что доверили мне такой важный и ответственный пост в такое нелегкое время. Это очень тяжелая работа, но я глубоко понимаю, чем мне придется заниматься, поскольку я из этой работы ни на минуту не выключаюсь. Я понимаю множество проблем и задач, которые стоят перед нашим городом. Понимаю, сколько нам впереди еще предстоит сделать, вместе преодолеть. Я всегда говорил, что город-миллионник – это миллион проблем и все их нужно последовательно решать. И я хочу сказать спасибо губернатору и правительству Воронежской области, потому что сегодня Воронеж является для них одним из приоритетных – сегодня на развитие города идут очень большие средства, – сказал мэр Вадим Кстенин.

По словам мэра, сегодня все задачи, которые ставит федеральное правительство, опускаются до уровня муниципалитета. Поэтому мэрии приходится заниматься всеми темами, во все вникать и во всем разбираться.

Губернатор Александр Гусев. Фото мэрии Фото: Предоставлено

ПРО ПАРКОВКИ, ЗАМОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ

После заседания вновь избранный мэр города пообщался с журналистами ведущих изданий, ответив на их вопросы. В частности, Вадим Кстенин сказал, что ему было несложно предлагать пятилетнюю программу, поскольку мэрия плотно занимается долгосрочным планированием совместно с правительством области.

- Я хочу сказать, что представлена была программа минимум. Только то, что мы видим в обозримом будущем, что уже согласовано, либо обеспечено финансированием. И, безусловно, эти программы еще будут наполняться.

Говоря о платных парковках, Вадим Кстенин уточнил, что на сегодня требуется наладить работу, как со стороны концессионера, так и со стороны города. В задачи мэрии входит профилактика попыток сокрытия автомобильных номеров автовладельцами. Такие машины будут эвакуировать.

- Соответствующее решение уже принято на уровне региона, остались его только реализовать. Мы также будем работать с концессионером над тем, чтобы его работа не приводила к жалобам горожан, что мы сегодня наблюдаем. В основном эти жалобы касаются зимнего содержания парковок.

Один из вопросов журналистов касался большого количества заместителей главы города, на что неоднократно указывали в своих выступлениях оппоненты главы города.

- Этот вопрос дискуссионный. Я хорошо знаю функционал всех своих заместителей. Поверьте мне, если с одного снять какие-то полномочия и перегрузить на другого, то второй не будет качественно выполнять ни свою работу, ни ту работу, которую ему доварим дополнительно.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Вадима Кстенина с победой на выборах и пожелал ему трудиться на благо горожан и ради процветания областного центра.

– Фактически это первый в современной истории Воронежа градоначальник, успешно завершивший свой первый срок и начинающий второй. Сегодня как никогда на Вадима Юрьевича ложится колоссальная ответственность, и уверен, он обязательно справится. А я, как губернатор, однозначно продолжу оказывать ему и мэрии поддержку во всех правильных начинаниях, – подчеркнул глава региона.