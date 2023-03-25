Последние новости Воронежа на 25 марта 2023 года: военного вернули на службу после окончания контракта, из-за ремонта изменили маршруты автобусов

Фото: Анна Гребенкина Фото: Из архива "КП"

Военного заставили вернуться на службу после окончания контракта из-за мобилизации. В Воронежском гарнизонном суде вынесли решение по иску Кирилла Шишкина. 23 июня 2022-го у него истек контракт. 27 июня он подал рапорт об увольнении. Однако процесс затянулся из-за подсчета выслуги лет. В Западном военном округе Шишкину насчитали 20 лет службы. И 22 сентября материалы его личного дела вернули в часть. Однако 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Увольнения контрактников приостановили. Военнослужащий подал иск. Однако в суде посчитали, что умысла в затягивании процесса не было, и постановили, что Кирилл Шишкин должен продолжить службу.

В Воронеже на десять дней изменят маршруты автобусов №№ 32 и 42. Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией улицы Урывского. С 27 марта автобусы № 32 поедут с улицы Остужева по Урывского, дублеру улицы Остужева до Metro. Обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. Автобусы № 42 с 5:30 до 14:00 (в выходные до 13:00) будут двмгаться с улицы Остужева до Metro. А обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. С 14:00 (в выходные с 13:00) – с улицы Остужева по Урывского, дублеру улицы Остужева до Metro. И обратно – по улице Остужева с движением через многоуровневую развязку и далее по маршруту.

По этой же причине с 8.00 27 марта до 8 утра 6 апреля закроют движение транспорта на улице Урывского возле дома № 17. Водителям придется продумать маршрут мимо участка, ограниченного межквартальными проездами.

С 24 марта закрыли движение легковых машин по Рамонскому мосту. Причина – резкий подъем воды в реке Воронеж. Если нарастающие темпы паводка сохранятся, то переправу закроют полностью. Пока же водители грузовиков могут по нему проезжать. Недалеко затопило мост, соединяющий деревню Ивницы с селами Ступино и Нелжа. Тем, кто хочет посетить парк семейного и детского отдыха, придется пускаться в долгий объезд.