Полпред президента в ЦФО: «Воронежская область готова к социально-экономическим вызовам»

Фото - Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарной сессии заседания рабочей группы Совета ЦФО, которая прошла 24 марта в Воронеже под председательством полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. На мероприятии обсудили актуальные управленческие практики для руководителей муниципалитетов.

У МЕСНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ВАЖНАЯ РОЛЬ

Игорь Щеголев в своей приветственной речи напомнил о Послании Федеральному Собранию Президента РФ Владимира Путина. Глава государства тогда отметил, что в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем огромную роль играет именно местное самоуправление, поскольку это ближайший к населению уровень публичной власти. От его работы во многом зависит доверие к государству в целом, благополучие граждан и уверенность в успешном развитии всей страны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, обращаясь к участникам сессии, подчеркнул: от того, как организована работа на местах, зависят вопросы социальной консолидации и безопасности государства. Отдельно он остановился на поддержке специальной военной операции, которую организовали наши земляки в муниципалитетах. Они готовят еду, шьют необходимые вещи, пишут теплые письма для бойцов, проводят благотворительные мероприятия и сбор средств на помощь жителям освобожденных территорий и российским военнослужащим.

— Идейными вдохновителями и координаторами таких добрых дел выступают органы местного самоуправления. Кроме того, у нас выстроено эффективное межмуниципальное партнерство с подшефными территориями ЛНР. Подобные инициативы на местах органично дополняют поддержку проведения СВО, оказываемую нами на региональном уровне, —пояснил Александр Гусев.

Фото - Правительство Воронежской области

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЦФО — В ПРИЗЕРАХ

Директор департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин рассказал о том, как проходит федеральный этап конкурса под названием «Лучшая муниципальная практика». Заявки на него принимаются до 20 августа. За 6 лет конкурс стал всероссийской площадкой, где обмениваются знаниями и практическим опытом по вновь созданным и уже реализованным проектам эффективного муниципального управления. Регионы ЦФО в 2022 году заняли призовые места во всех номинациях конкурса.

Участники рабочей группы также рассмотрели вопросы поддержки участников СВО и их семей, реализацию социально-медицинского патронажа для семей мобилизованных и проекта «Всё для Победы!», как действуют органы местного самоуправления на приграничных территориях. Программой мероприятия также был предусмотрен предпремьерный показ фильма «Крылья», созданного в рамках проекта «Киноуроки в школах России».

По итогам сессии Игорь Щеголев назвал задачи, на которых предстоит сосредоточиться муниципалитетам в первую очередь:

— Нужно развиваться и отвечать на запросы наших граждан, помогать тем, кому эта помощь нужна больше всех. Сегодня много говорили о помощи семьям военнослужащим. Рассказывали, где эта работа выстроена лучше всего, как это сделать эффективно, чтобы была хорошая обратная связь, чтобы никто не чувствовал себя брошенным. Рассказывали, как наши муниципалитеты помогают фронту и как воспитывать подрастающее поколение.

Фото - Правительство Воронежской области

ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНЫ

Визит высокопоставленных гостей получился насыщенным. Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев провел личную встречу с главой региона Александром Гусевым, главной темой которой стало социально-экономическое развитие области, для которого есть ресурсы. Также стороны обсудили поддержку спецоперации, реализацию нацпроектов и ряд других важных задач на ближайшие месяцы.

Побывали Александр Гусев и Игорь Щёголев в медицинских учреждениях региона. Они осмотрели Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр. Им рассказали об уникальных формах координации деятельности медорганизаций области. Ежедневно центр посещают более 2,5 тысяч пациентов. Здесь есть современная лаборатория, крупнейшая в Центральном Черноземье, и одна из ведущих в стране. В период пандемии центр возглавил работу медицинских организаций области по диагностике ковида.

Побывали высокопоставленные гости и в новой поликлинике в Новой Усмани. Им показали рентгено-диагностическое отделение, манипуляционную врача общей практики, кабинет хирурга, ЛОР-кабинет и кабинет окулиста.

В завершение Александр Гусев и Игорь Щёголев возложили цветы к Воинскому захоронению №415 и осмотрели памятник лётчикам «Покорителям неба». Архитектурная композиция представляет собой «эолову арфу» — инструмент, звучащий из-за колеблющего струны ветра. В её основании — металлические буквы, составляющие фразу: «Военным лётчикам посвящается. Пусть ветер играет гимн Победы покорителям неба».