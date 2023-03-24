В гости к зубрам на уникальную экскурсию отправились журналисты

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В экологическом путешествии приняли участие блогеры и журналисты из Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

Национальный парк, который находится на северо-западе Орловской области, был выбран не случайно. В нем обитаетсамая большая вольная популяция зубра в России. Это животное называют символом национального парка, а работа по его сохранению стала приоритетной.Зубр внесен в Красную книгу России, и восстановление его популяции – задача мирового масштаба.

Проведение блог-турастало началом сотрудничества между Сбером и национальным парком «Орловское полесье». В рамках программы «Сберегаем то, что любим. Вместе» банк намерен оказывать комплексную поддержку парку в вопросах финансирования, маркетингового продвижения и ведения хозяйственной деятельности.

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Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Национальный парк «Орловское полесье» внес существенный вклад в дело возвращения зубра в естественную среду обитания. В условиях современной России – это один из примеров успешной работы по возрождению исчезающего вида животных. Цель эко-тура Сбера – популяризация мероприятий, направленных на сохранение краснокнижных животных. Мы планируем обсудить с руководством заповедника комплексную программу развития, которая предполагает внедрение современных IT-решений, обновление технологической платформы сайта, а также модернизацию существующих туристических онлайн-сервисов».

Блог-тур начался с интерактивнойэкскурсии в визит-центре парка, после чего блогеры и экоактивисты отправились на специальном транспорте в само«Орловское полесье», где они смогли увидеть зубров на специальных откормочных площадках и смотровых зонах.

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Олег Пригоряну, директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»:

«За 27 лет орловская популяция зубров выросла более чем в 8,5 раз и сегодня она является одной из крупнейших в мире и первой по численности России. Популяция успешно развивается и имеет реальные перспективы для дальнейшего роста, что логично вызывает увеличение материальных затрат особо охраняемой природной зоны на проведение мониторинга, охранных и биотехнических мероприятий. Сохранение и восстановление зубра в природе по-прежнему невозможно без участия человека, поэтому мы искренне рады, что самый крупный банк России решил принять активное участие в сохранении этого уникального зверя».

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Михаил Глущенко, путешественник, автор тревел-блога «Дома не сидится»:

«Я никогда не видел дикое животное вот так близко, фактически без барьера. Очень здорово, что Сбер выступил с такой инициативой и привлекает внимание общественности к проблемам сохранения редких видов животных. Приятно осознавать, что сегодня каждый из участников смог внести свой, хоть и маленький, вклад в поддержку краснокнижных животных».