Более 717 обращений от воронежцев поступило в адрес спикера горДумы с начала года

Фото - Воронежская городская Дума

В адрес депутатов Воронежской городской Думы с начала 2022 года по 5 декабря поступило 851 обращение. А на имя председателя городского парламента Владимира Ходырева — 717. В основном воронежцы просили народных избранников помочь в решении вопросов благоустройства территорий, ремонта аварийных участков дорог, а также проблем ЖКХ и социальной сферы. Практически все они были решены положительно.

Например, в этом году наладили цивилизованный сбор мусора для жителей дома № 102 по улице Калининградская на Левом берегу. Здесь при содействии депутатов установили закрытую площадку с воротами и калиткой. А несанкционированную свалку, которая разрасталась возле многоэтажки, сотрудники управы убрали. Во дворе дома, наоборот, установили детское и спортивное оборудование для местных жителей.

Фото - Воронежская городская Дума

Решился и вопрос по обращениям жителей микрорайона «Больница «Электроника». В районе остановки «ул. Минская, 63а» дорожники обустроили заездные карманы для общественного транспорта и подходы к пешеходному переходу. При поддержке спикера горДумы Владимира Ходырева и сотрудников управления дорожного хозяйства Воронежа на этом месте для удобства установили светофор и в скором времени его подключат к электроснабжению.

В парламенте Воронежа напомнили горожанам, что к депутатам можно обратиться несколькими способами:

— заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента: /gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya/;

— отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

— позвонить в отдел обращений граждан: +7 (473) 222-73-15.

Также уточнить ФИО депутата по Вашему округу можно, воспользовавшись специальной формой на официальном сайте Воронежской городской Думы: gorduma-voronezh.ru/najdi-svoego-deputata/, а также в разделе сайта «Структура и состав/список депутатов» /gorduma-voronezh.ru/sostav-i-struktura/spisok-deputatov/, в котором размещена биография депутатов и контактные данные их помощников.