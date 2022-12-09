«От друзей»: Представители нацобщин Воронежа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных

Фото мэрии Воронежа

Представители национальных общин Воронежа собрали и отправили большой гуманитарный груз для мобилизованных граждан — дополнительную специализированную обувь, устойчивую к морозам и влаге. На коробках с 670 парами написали: «от друзей». Об этом рассказали в мэрии 9 декабря.

Гумпомощь собрали представители азербайджанской, армянской, вьетнамской, дагестанской и киргизской общин нашего города. Поддержка такая осуществляется исключительно добровольно в дополнение к государственному довольствию Минобороны РФ.

Фото мэрии Воронежа

По словам руководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации Елены Гудковой, все национальные общины и конфессиональные объединения Воронежа чутко относятся к вопросам, касающимся жизни города или страны в целом. А особенно, если это касается патриотической направленности. Подобная поддержка оказывается ими систематически.

– Гуманитарная помощь собрана в качестве поддержки силами общественных организаций, в том числе, и Дагестанского землячества. Я считаю, что это наш долг, зов наших сердец. Когда наша страна, наша Отчизна, проживает непростое время, мы должны принимать посильное участие, поэтому и решили собрать такую помощь ребятам, – поделился руководитель Дагестанской общины Рамазан Магомедов.

Фото мэрии Воронежа

В свою очередь мэр Вадим Кстенин высоко оценил вклад национальных общин в жизнь Воронежа.

– В нашей стране проживают представители различных национальных и конфессиональных объединений. Только в Воронеже их несколько десятков. И очень отрадно осознавать, что, несмотря на то, что каждый из нас имеет индивидуальный подход к жизни, мы всегда остаемся одним сплоченным народом. Народом, который всегда готов подставить плечо другу. Выражаю вам за это искреннюю благодарность, – отметил глава города.