Сенатор Сергей Лукин провел личный прием граждан

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Он рассмотрел обращения граждан, многие из которых поступили от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Так, с просьбой о финансовой помощи в связи со срочной необходимостью приобрести дорогостоящие лекарства к Сергею Лукину обратились две жительницы Воронежа. Вопросы заявительниц были решены положительно.

«Государством предпринимаются шаги для того, чтобы защитить социально уязвимые слои населения. В частности, несколько дней назад Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает средний размер прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей. Благодаря этому вырастут ежемесячные выплаты для семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин», - отметил Сергей Лукин.

Также недавно был принят закон об универсальном пособии семьям с детьми, имеющим невысокие доходы.

«Однако помимо государственных мер необходимо живое и неравнодушное участие при рассмотрении каждой просьбы о помощи – ведь люди приходят на личный прием со своей проблемой, когда уже отчаялись найти способ решить ее самостоятельно», - считает Сергей Лукин.

Также несколько обращений к сенатору поступило от общественных организаций.

Совет ветеранов Советского района высказал просьбу о подписке на «Парламентскую газету» - чтобы быть в курсе всех решений, которые принимаются законодательными органами власти на федеральном уровне.

Председатель Совета Анатолий Стукалов рассказал, что доставку печатного издания предполагается обеспечить всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Советском районе Воронежа.

Сергей Лукин оценил эту инициативу как абсолютно своевременную, поскольку в ситуации, когда распространяется множество фейковых новостей, людям старшего поколения особенно важно иметь возможность получать достоверную информацию из авторитетных источников.

«Подписка для ветеранов на «Парламентскую газету осуществляется уже много лет подряд, не будем прерывать эту добрую традицию», - заявил сенатор.

Кроме того, он принял решение оформить для Совета ветеранов Советского района подписку на газету «Ветеран».

Региональная организация семей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, попросила обеспечить детей сладкими новогодними подарками. Эта просьба была удовлетворена – все 54 ребенка получат праздничные наборы конфет.

По словам заместителя председателя Надежды Киселевой, в любых ситуациях члены организации привыкли надеяться на помощь Сергея Лукина и делиться с ним как насущными проблемами, большими и малыми, так и радостными моментами своей деятельности.

«С обеими этими общественными организациями у нас установлены давние и прочные отношения, им оказывается необходимая поддержка по самым различным вопросам», - рассказал Сергей Лукин.

Приятным завершением приема стало приглашение от Нины Кавнатской – заведующей городской детской библиотекой имени С.Маршака – посетить это учреждение культуры и ознакомиться с результатами недавно законченного масштабного ремонта.

«Этот вопрос стоял на повестке дня несколько лет, не всё было просто, необходимо было курировать этот процесс – и вот теперь мы можем сказать, что совместными усилиями успешно завершено большое и нужное дело. Так и должно быть, когда объединяются усилия неравнодушных людей, направленные на общее благо», - подчеркнул Сергей Лукин, пообещав обязательно побывать в библиотеке в преддверии новогодних праздников.