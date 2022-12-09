Выходные в Воронеже: "Сокровища бельканто", оркестр в библиотеке, книга про Петра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

10 декабря в филармонии воронежцам покажут спектакль-концерт «О Петре, Воронеже и российском флоте». Постановка посвящена 350-летию Петра I. В основу представления легли исторические и фольклорные сведения о жизни великого реформатора, времени его пребывания Воронеже и периоде строительства российского флота в наших краях.

Специально к постановке в фойе первого этажа филармонии разместят тематическую экспозицию. Фотовыставка монет «Петра творенья» подготовлена к юбилею первого российского императора. Она знакомит с самыми значимыми событиями Петровской эпохи - освоением новых городов, денежной и образовательной реформами, созданием регулярной армии и военного флота.

В театре драмы 9 декабря в 19.00 нелирическая комедия "Весы" (16+), 10 и 11 декабря в 18.00 спектакль «Король Лир» по пьесе Шекспира (18+)

Весы Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

В филармонии 10 декабря в 18.00 концерт Воронежского академического симфонического оркестра в рамках абонемента «Симфоническая музыка по субботам» (12+). А 11 декабря в 13.00 оркестр сыграет программу в рамках абонемента «Эта прекрасная классика» (12+).

В театре оперы и балета 10 и 11 декабря в 15.00 на малой сцене концерт «Сокровища бельканто» - к 225-летию со дня рождения Гаэтано Доницетти. Прозвучат арии и сцены из опер «Линда ди Шамуни», «Дон Паскуале», «Фаворитка», «Любовный напиток» и «Лючия ди Ламмермур» в исполнении солистов оперной труппы (12+).

В дворцовом комплексе Ольденбургских 10 и 11 декабря в 14.00 пройдут концерты старинного романса и гитарной музыки. В программе: классические гитарные миниатюры и русские старинные романсы. Исполнители: Таисия Усольцева (сопрано), Сергей Корденко (гитара). Концерт пройдет в «Доме с ризалитами», 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт учащихся детской школы искусств № 11 имени Носырева. Выступят воспитанники преподавателя по классу гитары Александра Шевцова. Нелли Классен, Анна Морозова, Дарья Полякова, Артем Буряков, Лев Гришаев и другие начинающие гитаристы исполнят популярные произведения известных русских и зарубежных композиторов: «Вальс» Андрея Тихомирова, «Аве Мария» Джулио Каччини, «Вальс» Фердинандо Карулли, «Экоссез» Мауро Джулиани, «Модерато» Франсиско Молино. Концерт пройдет в 15.00 в корпусе "Никитинки" на ул. Орджоникидзе, 36, на третьем этаже. 6+

11 декабря в клубе «Звезда Надежды» библиотеки имени Никитина ждут на киноконцерт. В отделе абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104) в программе «Музыкальный киномир Эльдара Рязанова» прозвучат хиты из фильмов легендарного режиссера, которому в этом году исполнилось 95 лет. Кроме того, 2022 год стал юбилейным не только для Эльдара Рязанова, но и для его фильмов, многие из которых стали культовыми. Картине «Девушка без адреса» исполнилось 65 лет (1957), комедиям «Гусарская баллада» 60 лет (1962), «Служебный роман» - 45 лет (1977), «Вокзал для двоих» - 40 лет (1982), фильму «Забытая мелодия для флейты» 35 лет (1987). Гости услышат песни из любимых кинофильмов в исполнении солистов вокальной студии «Вдохновение» Городского дворца культуры: Юрия Сулеина, Нины Немцевой, Ирины Цупко, Марии Шайдаковой, Виктора Буданова, в сопровождении концертмейстеров Татьяны Матвеевой и Виктора Буренкова. Начало в 15.00, вход бесплатный, 16+

11 декабря в «Никитинке» пройдет концерт «Могучее сообщество оркестра». Выступит Русский сводный оркестр «Гармония» Воронежского педуниверситета и преподавателей Детской школы искусств №5 имени Романова. В программе арии и дуэты из опер Моцарта, оперетт Кальмана и Дунаевского, романс «Соловей» Алябьева, песня «Поцелуй» Ардити, венгерский танец «Чардаш», «Вальс-мюзетт» Табандиса, «Травушка-муравушка» Цыганкова, русская народная песня «Возле речки, возле моста». Оркестр исполнит «Светлый праздник» Рахманинова, «Элегию» Новикова, вальс «Любовь моя, Россия» Богословской, «Кубинский танец» Тамарина, «Бега» из кинофильма «Кубанские казаки» Дунаевского, вальс из кинофильма «Зависть богов» Лебедева и другие произведения. Концерт пройдет в музыкальной гостиной «Импровизация» (4-й этаж, лекционный зал) 11 декабря в 15.00, 12+

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

11 декабря в библиотеке имени Никитина в читальном зале отдела музыкально-нотной литературы (ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж) пройдет презентация книги Ольги Палий и Елены Киктевой «От воронежских холмов до берегов Темзы вместе с Петром I».

Знакомство с новыми странами, их правителями, мастерами и учеными повлияло не только на мировоззрение Петра I, но и на развитие технологии и культуры Российского государства. Целью Петра в этом путешествии было найти союзников и перенять передовой европейский опыт. При этом царь лично осваивал азы европейских наук. Под вымышленным именем посещал мастерские и фабрики, постигал секреты кораблестроения, изучал работу разнообразных механизмов, их чертежи и технические описания. Например, заглянув в лавку к лондонскому часовщику, он купил у него карманные часы, а потом научился разбирать и собирать их. В Лондоне русский царь посетил Тауэр, астрономическую обсерваторию, парламент и монетный двор, которым в то время руководил Исаак Ньютон. Вернувшись в Россию, Петр воспользовался новым типом европейской монеты и провел денежную реформу, в результате которой рубль стал равен 100 копейкам. Что поразило Петра I в Тауэре? Кто из европейских художников считается автором лучшего живописного портрета русского царя? Какие города в России названы Петром I в честь английского короля Вильгельма III Оранского? Об этом и многом другом расскажут авторы книги.

Начало в 15.00, вход свободный, 12+

ВЫСТАВКИ

9 декабря в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Медный всадник». Проект представит работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого. Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем . В экспозицию войдут 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле.

- Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого составят 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. Доминантой экспозиции является конный памятник Петру Первому - самый крупный и сложно исполненный. Царь изображен здесь верхом на вздыбленной лошади под углом 45 градусов, с опорой на три точки. Любимая лошадь Петра, не раз спасавшая жизнь своему хозяину, представляет собой метафору Руси-России, - отметили в музее. - Работы раскрывают «рабочую кухню» мастера. Все они выполнены в технике литья из бронзы. Данная тема разрабатывается автором последние три года.

Выставка продлится до 15 января, 12+

Также в «Крамском» можно посмотреть выставки «История прекрасных кукол» (6+), «Зиновий Попов «Зимнее окно» (6+), «Ветхий. Вечный» (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В зале Союза художников на Пушкинской, 7 работает выставка народных ремесел «Мир стоит на мастерах» (0+).

В краеведческом музее работает выставка музея-заповедника «Дивногорье» «А камни бывают разные...» (0+).

- Выставка рассказывает о геологическом прошлом Дивногорья, Воронежской области и всего мира. Через породы, которые можно найти на поверхности или в недрах, до нас доходят отголоски древних эпох и событий, повлиявших на облик современных ландшафтов. Благодаря представленным фондовым экспонатам (найденным как в Дивногорье, так и в других частях России) и интерактивным элементам посетители выставки смогут лучше познакомиться с событиями, которые происходили на нашей планете миллионы и миллиарды лет назад, - сообщили организаторы.

Выставка будет работать до 15 января. 12+