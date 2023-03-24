Зашумит обновленный сосновый парк в воронежском Придонском

фото: Ирина Шабанова

В микрорайоне Придонской, расположенном в Воронеже, приступают к работам по благоустройству парка имени Северцова. Сейчас это просто большой участок соснового леса порядка 12 га, но уже к середине лета он превратится в ухоженное общественное пространство с прогулочными дорожками, лавочками, детской площадкой и канатной конструкцией. Здесь приятно будет провести время и взрослым, и детям, а также веселее станет жить белкам, которые считают парк своим местом обитания.

ДОБИЛИСЬ СВОЕГО

По словам местных жителей, они не раз обращались в управу Советского района и городскую Думу с просьбой обустроить эту зеленую зону. Придонской расширяется, активно ведется строительство новых многоэтажек. Естественно, людям требуются места для прогулок. Проект по благоустройству парка им. Северцова был подготовлен еще два года назад, но из-за пандемии сложно было найти подрядчика – стремительно дорожали стройматериалы, возникали сложности с логистикой. В 2021 году ни один подрядчик не согласился бороться за проект по тем цена, которые были заявлены. На следующий год представители управы снова попытали счастья и вышли с инициативой реализовать проект, ведь место знаковое и пользуется большой популярностью среди местных жителей. И снова получили одобрение. Не последнюю роль в этом сыграл и депутат Воронежской горДумы по этому округу Андрей Соболев.

20 млн на обустройство парка будут выделены из областного бюджета, остальные средства – из городского. На объекте необходимо сделать спортивную и игровую площадки, установить канатную конструкцию, мостик с качающимися ступенями, а еще — качели и урны. Выполнить все перечисленные работы необходимо до 31 августа текущего года. Однако подрядчик обещает: сдадут раньше.

фото: Ирина Шабанова

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Работы в парке начнутся уже в понедельник, 27 апреля. В преддверии этого на территории побывали депутат Андрей Соболев, глава управы Советского района Олег Копытин, а также представители подрядной организации и местные активисты.

По словам народного избранника, в парке им. Северцова расположится широкая прогулочная зона длиной в 760 метров с каменным мощением, будут оборудованы места отдыха с 23 скамейками, проведено уличное освещение, а также обустроены детские игровые и спортивные зоны и т. д.

- Обустройство парковых зон для городского округа было определено приоритетом на ближайшие пять лет. Этот проект – первая ласточка в большом перечне объектов. Мы сегодня обсудили с подрядчиком его предложения по усовершенствованию проекта и дальнейшему развитию. Мы со стороны Воронежской городской Думы будем контролировать проведение работ. В планах – завершить работы досрочно. Я думаю, что уже в июне мы с вами сможем прогуляться в новом парке, - поделился Андрей Соболев с журналистами.

Фото: Ирина Шабанова

ВЗГЛЯНИТЕ СВЕРХУ – ОН ЗЕЛЕНЫЙ

Спросили представители СМИ и его мнение по поводу того, что Воронеж перестает быть «зеленым» в случае прогрессивного расширения. Парламентарий уверен: это миф, который легко опровергнуть, поднявшись на одну из высоток.

- Взгляните на город сверху, и вы увидите – он весь зеленый. Чтобы сделать еще больше таких зон, необходимо в каждом районе островки природы трансформировать в зоны массового отдыха. Ведь не зря граждане постоянно говорят, что Воронежу нужен и второй, и третий «Олимпик». И места для формирования таких парков есть. Будем их делать, - резюмировал народный избранник.

фото: Воронежская городская Дума

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В свою очередь, глава Советского района Олег Копытин пояснил, что территория парка в Придонском большая. Это позволяет не останавливаться на тех работах, которые предусмотрены в проекте. В будущем здесь могут появиться велодорожки, расшириться спортивные площадки.

- Что касается остальных общественных пространств Советского района, то мы продолжаем участвовать во всех областных и городских программах. На следующий год планируем благоустроить парк, который прилегает к стадиону «Факел». Сейчас активно ведем разработку проектно-сметной документации концепции развития. А в целом у нас в районе более 48 зеленых зон и они все требуют нашего внимания, - заключил глава района.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Местная жительница Нина Паршина пришла на встречу с внучкой. Она рассказала, что живет в Придонском с 1981 года. И ее желание - чтобы все в парке было красиво, чтобы пенсионеры приходили сюда отдохнуть, а внуки поиграть.

Активист Андрей Жаглин пообещал, что местные жители присоединятся к уборке территории от сухостоя.

- Я уже на протяжении 30 лет живу в Придонском. И с каждым годом наш поселок становится современнее. У нас построены стадион, каток, бассейн, спортивный комплекс. Теперь будет еще и большой парк. Я хотела от матерей и бабушек сказать большое человеческое «спасибо» нашему депутату Андрею Соболеву. Я, как бабушка, спокойна за внуков. Всю зиму они ходили на каток, имеют возможность заниматься плаванием и другими видами спорта, надеюсь, парк тоже сыграет не последнюю роль в оздоровлении и детей, и взрослых, - подытожила местная жительница Валентина Шишкина.

Ирина Шабанова