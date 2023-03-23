. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Акцией «Ночь в театре» отметят Международный день театра в Воронеже, который празднуют работники искусства 27 марта. «Комсомолка» подготовила программу мероприятий - куда сходить на «Ночь в театре» в Воронеже.

ОПЕРНЫЙ: ВЫСТАВКА ТЕАТРАЛЬНЫХ МОНЕТ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНЦЕРТ

«Ночь в театре» в театре оперы и балета начнется 20.00. В этот вечер в храме Мельпомены подготовили интересную программу. В театральном фойе откроется фотовыставка «Магия театра». Экспозиция представит 19 фотографий самых интересных монет, связанных с театральным искусством. Например, памятные монеты создали в честь таких спектаклей, как «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Чайковского - эти балеты идут и на воронежской сцене. У гостей вечера будет возможность полюбоваться на работы художников-медальеров, которые перенесли известные театральные сюжеты на маленькую поверхность монет. Выставка будет доступна всем зрителям театра и продлится до конца сезона.

Кроме того, в программе «Ночи в театре» эксклюзивный концерт с участием артистов хора, которые исполнят «Креольскую мессу» Ариэля Рамиреса. Это произведение знаменитого аргентинского композитора и современного классика считают одним из самых важных музыкальных сочинений ХХ века. На сегодняшний день создано более 30 миллионов экземпляров записей «Креольской мессы» в различных исполнениях. Версия этого сочинения, подготовленная театральным хором, станет музыкальным подарком к праздничной дате. Специальный гость акции - гитарный оркестр «Большое баррэ» под руководством Сергея Корденко.

Начало в 20.00 (12+). Приглашение на мероприятие можно взять в кассе театра.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДРАМТЕАТР: ВОПРОСЫ НА ЛИЧНЫЕ ТЕМЫ И УГОЩЕНИЕ

В театрах традиционно запрещено шептаться по ходу пьесы, это неуважение – к артистам, остальным зрителям. Но 27 марта в рамках акции «Ночь в театре» в Кольцовском сделают исключение. День театра отметят вечером «Реплики с места». Это будут посиделки, во время которых зрители смогут прямо из зала задать любимым актерам вопросы на интересующие темы из их жизни. Во время откровенной беседы артисты обещают приготовить праздничное угощение.

- Помните волшебный запах, который плыл по кухне, когда бабушка варила домашний компот? И как ладно шел разговор за приготовлением блюда? В эти минуты можно было насладиться компанией, посмеяться над историями, почувствовать тепло и уют, - мы хотим создать подобную атмосферу, - сообщили в театре.

Встреча начнется в Большом зале театра в 20.00. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДОМ АКТЕРА: ЧЕСТВОВАНИЕ АРТИСТОВ

28 марта в Доме актера пройдет ежегодная церемония вручения очередной театральной премии «Браво». Выберут лучший спектакль сезона, отметят лучших артистов в разных номинациях и жанрах театрального искусства.

Начало в 19.00, пригласительные можно получить в кассе Дома актера.