Последние новости Воронежа на 23 марта 2023 года: выборы мэра, перекрытия у Советской площади и потепление

Днем в субботу столбик термометра достигнет +18. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вадима Кстенина переизбрали на должность мэра Воронежа на второй срок. Кандидатов, желающих занять кресло градоначальника, во второй раз оценивала специальная комиссия. На первом этапе на должность претендовали шесть человек: действующий глава города Вадим Кстенин, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, общественник Илья Наумов, заместитель гендиректора по развитию АО «Домостроительный комбинат» Сергей Крючков, замгендиректора компании «Аксиома» Александр Овсянников и безработный Александр Дудченко. В следующий этап прошли Кстенин и Овсянников. А 22 марта депутаты тайным голосованием определили победителя. Вадим Кстенин набрал 28 голосов, а его конкурент - ни одного.

В Воронеже закроют парковку на улицах рядом с Советской площадью. Ограничения введут 27 марта на весь день. В частности с 7.00 до 22.00 будет запрещено оставлять машины на участках улиц 25 Октября (от ул. Театральная до ул. Бучкури) и Театральной (от ул. 25 Октября до ул. Пятницкого). Запрет ввели в связи с проведением праздничного концерта, приуроченного ко Дню образования Федеральной службы войск нацгвардии.

Бывший главный тренер воронежского «Факела» возглавил владикавказскую «Аланию». Олег Василенко подписал контракт по системе 1,5 + 1 год. То есть, при удачном исходе полуторагодичного руководства с ним продлят соглашение еще на 12 месяцев. «Алания» сейчас идет на четвертом месте ФНЛ, с 40 очками, набранными в 23 матчах. Из «Факела» Олега Василенко уволили после того, как команда в восьми турах четыре раза сыграла вничью и столько же матчей проиграла.

В Воронежской области на выходных потеплеет до +18 градусов. Такая погода связана с приходом воздушных масс с юга. 23 марта в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью 0-5 м/c, днем южный 6-11 м/c. Ночью температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Днем резко потеплеет – до +10…+15. К субботе столбик термометра достигнет +18 в светлое время суток.