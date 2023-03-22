Игорь Артамонов: Липецкий тракторный завод будут отстраивать этапами при участии партнеров и государственного финансирования

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Полмиллиарда рублей льготного займа на возрождение Липецкого тракторного завода готова выделить Липецкая область белорусскому инвестору. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Липецк» рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Финансирование — это сложная задача, которую взял на себя инвестор. Завод будут отстраивать этапами при участии партнеров и государственного финансирования. Поможем инвестору с подключением всех необходимых коммуникаций», – отметил Игорь Артамонов.

Также инвестору предоставят налоговые преференции.

Как сообщалось раннее, белорусский холдинг «АМКОДОР» приступает к освоению территории Липецкого тракторного завода. Компания уже зашла на площадку. Подготовлено архитектурно-планировочное решение, ведётся детальное обследование зданий. Первоначально планируется запуск цеха, который сохранился, это помещение около 7 000 квадратных метров.

Затем будет определён модельный ряд выпускаемой техники. Ожидается, что это будут тракторы различных модификаций. Липецкий кластер сельхозтехники, построенный белорусской компанией, имеет все шансы стать одним из самых мощных в России по выпускаемой номенклатуре.

«Безусловно, такие вещи за год не делаются. Нашей первой задачей была помощь с идеей, и мы с ней справились. Теперь предстоит начать производство хотя бы части прицепного оборудования, которое необходимо», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.