Последние новости Воронежа на 22 марта 2023 года: приговор директору кладбищ и гибель воронежца в ДНР

Фото: Анна Гребенкина Фото: Из архива "КП"

Выпускник кадетского корпуса Воронежской области погиб в боях в Донецкой народной республике. Не стало 22-летнего Николая Дятлова. Как рассказали знакомые, молодой человек пошел добровольцем в штурмовой отряд «Шторм» и долгое время выполнял боевые задачи в Харьковской области и на территории ДНР. 16 марта группа Николая понесла серьезные потери в бою за Авдеевку. Прикрывая своих товарищей, воронежец получил смертельные ранения. В течение трех дней его тело не могли достать с поля боя. Николая Дятлова похоронят 22 марта в Воробьевском районе. У молодого человека осталась жена и сын.

В Воронеже вынесли приговор директору городских кладбищ Андрею Хаустову. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года он незаконно выдавал разрешение на захоронения. Работники, таким образом, нелегально получили 1,8 миллиона рублей. Хаустова задержали 7 декабря 2021-го. Сначала его подозревали в выделении могилы на закрытом Юго-Западном кладбище за 500 тысяч рублей. Силовики задержали ритуального агента, который выступала посредником в передаче денег начальнику. На директора завели уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Однако год спустя заменили статью на более мягкую. В итоге Хаустов отвечал за злоупотребление должностными полномочиями. Его оштрафовали всего на 70 тысяч рублей.

21 марта на улице Тепличной в Воронеже обнаружили тело 67-летнего мужчины. Очевидцы сообщили, что он упал с девятого этажа. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. Экспертиза установит точную причину смерти. 17 марта тоже на улице Тепличной нашли тело 53-летнего мужчины также с травмами, характерными для падения с высоты. А 19 числа на территории гаражного кооператива «Светлана» на Ленинском проспекте обнаружили повешенным 23-летнего мужчины с удостоверением сотрудника МВД в кармане.

Воронежцам рассказали, когда завершится отопительный сезон. Уже десять лет теплоноситель перестают подавать в батареи, когда пять дней подряд среднесуточная температура равна +8 градусам или превышает эту отметку. Однако пока что администрация не готовит документов о об отключении.Согласно прогнозу синоптиков, в Воронеже в ближайшее время ожидаются теплые дни (от +9 и выше +10), но все еще холодные ночи.