Спортивные выходные в Воронежской области: всероссийские соревнования по баскетболу и борьбе и первенство ЦФО по волейболу

Баскетбольные баталии 10 декабря начнутся в 10.00. Фото: Согдиана-СКИФ ВКонтакте.

Предстоящие выходные будут богатыми на спортивные события. Причем как на игровые виды, так и на различные виды единоборств.

10 декабря в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3а) пройдет первый раунд полуфинала Всероссийских соревнований по баскетболу. Игры стартуют в 10.00. Еще раньше в ближайшую субботу, в 9.00, на другой площадке того же спорткомплекса начнется первенство ЦФО по волейболу среди команд девушек до 14 лет. Турнир продлится до 20 декабря. Также 10 декабря областные соревнования по волейболу памяти Г.В. Сушкова пройдут в спорткомплексе «Здоровье» (поселок городского типа Каменка, ул. Полевая д.2 А. Игры начнутся в 10.00.

Юные волейболистки покажут свое мастерство в играх первенства ЦФО. Фото: gradkostroma.ru

Для любителей единоборств в Воронеже будет большой выбор. Можно посмотреть на всероссийские соревнования по греко-римская борьбе среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера России В.Н. Алехина. Турнир состоится в спорткомплексе «Звездный» ((ул. Южно-Моравская, д.3). Поединки пройдут 10 и 11 декабря, начнутся они в 10.00. В турнире будут участвовать 200 борцов.

Во всероссийских соревнованиях будут участвовать 200 борцов. Фото: СК Звездный ВКонтакте.

А в СШОР №33 (Бульвар Победы, д. 17Б) 10 декабря пройдет первенство Воронежской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На него приедут 120 спортсменов. Соревнования стартуют в 10.00.

Дзюдоисты померяются силами в спорткомплексе на Бульваре Победы. Фото: cspsk-vrn.ru

11 декабря в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, д. 1а) состоятся Областные соревнования по восточному боевому единоборству памяти Героя России Романа Филипова. В нем будут участвовать более 300 спортсменов – как взрослые, так и юноши, и дети. Турнир начнется в 13.00.

В областных соревнованиях по восточному боевому единоборству будут не только реальные бои, но и показательные поединки. Фото: предоставлено организаторами

Также 11 декабря в Нововоронеже в крытом манеже легкоатлетического «Спортцентра» (ул. Строителей д.1) пройдут первенство области и региональный турнир по самбо. В двух турнирах будут участвовать около 500 спортсменов. Первенство начнется в 10.00, областной турнир – в 13.00.

Поединки самбистов часто дарят незабываемое зрелище. Фото: krascsp.ru

10 и 11 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Димитрова, 2 пройдет чемпионат Воронежской области по настольному теннису. В нем примут участие 80 мастеров обращения с ракеткой. Соревнования стартуют в 09.00.

Мастера владения ракетками приедут в спортскомплекс на улице Димитрова. Фото: Настольный теннис Воронежской области ВКонтакте.

Также 10 и 11 декабря состоится чемпионат Воронежской области по бильярдному спорту. Профессионально катать шары будут в спорткомплексе «Факел» (ул. Маршака, д. 1А). В турнире будут участвовать 50 человек. Турнир начнется в 09.00.

Как в бильярд играют профи, можно будет посмотреть на улице Марщака, 1а. Фото: shvsm-penza.ru

И, наконец, 10 декабря пройдет чемпионат Воронежской области по мини-лапте среди мужских команд, Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным игровым залом в поселке Хохольский (ул. Ленина, 6а). Стартует чемпионат в 10.00.