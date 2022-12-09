В Воронеже назвали лучших спортивных тренеров 2022 года

Лучших тренеров 2022 года наградили накануне в ГДК. Фото с сайта администрации города Воронежа.

Почти 500 представителей учреждений Воронежа собрались здесь на ежегодную церемонию чествования лучших в спорте. Отметить лауреатов премии «Тренер года» пришли руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин, первый заместитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Сергей Козлов, руководитель управления культуры Андрей Харитонов, представители профильных комиссий и комитетов областной и городской Дум Александр Пешиков, Александр Чистяков и Марина Бочарова.

- Сегодня в этом зале собрались лучшие представители спортивной отрасли нашего города, люди по-настоящему влюблённые в свою профессию, ведь достичь тех результатов, за которые вы получаете награду, невозможно, не вложив частичку себя, своего сердца, своей души в каждого из воспитанников! Благодаря вам каждый в Воронеже может гордиться достижениями наших спортсменов на соревнованиях самого различного уровня. Именно вы пишете современную историю воронежского спорта! Я поздравляю всех призёров, победителей, благодарю тренеров, работников спортивной сферы нашего города за ежедневный кропотливый самоотверженный труд! – обратился к гостям мероприятия от имени главы Воронежа Вадима Кстенина Александр Бахтин.

Он вручил награду в номинации «Нециклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр». Лучшими оказались - тренер по скалолазанию муниципальной спортивной школы №1 Андрей Кузьмин, тренер по скалолазанию муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №14 Евгения Черникова и тренер областной спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина Геннадий Стародубцев.

Лауреаты номинации «Нециклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр». Фото с сайта администрации города Воронежа.

В номинации «Циклические виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр», отмечен тренер по велосипедному спорту муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №8 Олег Агапов. Второе место разделили тренеры по лыжным гонкам муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №18 и областной спортивной школы олимпийского резерва Роман Просветов и Виктор Коняхин соответственно. На третьем месте - тренер по легкой атлетике муниципальной спортивной школы олимпийского резерва Александр Исаев. Залуженные награды им вручил Сергей Козлов.

Чествование победителей номинации «Единоборства, включенные в программу Олимпийских игр», началось с минуты молчания. Так спортивное сообщество почтило память ушедшего 4 декабря из жизни заслуженного тренера России Владимира Скуднева. Он занял второе место. Его награду из рук Александра Пешикова принял директор муниципальной спортивной школы олимпийского резерва Станислав Фролов. Третье место занял тренер по спортивной борьбе областной спортивной школы олимпийского резерва №33 Геннадий Холодов, а победителем стал тренер по тхэквондо областной спортивной школы олимпийского резерва №33 Роман Ходин.

Лауреаты номинации «Единоборства, включенные в программу Олимпийских игр». Фото с сайта администрации города Воронежа.

Номинацию «Командные игровые виды спорта, включенные в программу олимпийских игр», представил Андрей Харитонов. Победителем стал тренер по волейболу муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 Никита Елькин, второе и третье место разделили тренер по волейболу муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №25 Сергей Мирошниченко и тренер по баскетболу муниципальной школы олимпийского резерва № 9 Олег Жидков.

Лауреаты номинации «Командные игровые виды спорта, включенные в программу олимпийских игр». Фото с сайта администрации города Воронежа.

Как рассказал Никита Валерьевич, в профессии он уже 10 лет - тренером решил стать еще в школе:

- Тренер, это не работа, это образ жизни. Это был мой осознанный выбор. С 11 класса я определился с профессией, поступил в профильный воронежский институт и после сразу начал работать.

В номинации «Единоборства, не включенные в программу Олимпийских игр», лучшим признан тренер по универсальному бою муниципальной спортивной школы №22 Владимир Корешков. Второе место у старшего тренер по всестилевому каратэ муниципальной спортивной школы №22 Владимира Бебнева и тренера по восточному боевому единоборству муниципальной спортивной школы №26 Арман Зироян. ТОП-3 замкнул тренер по универсальному бою муниципальной спортивной школы №22 Юрий Плетнев. С победой их поздравил Александр Чистяков.

Марина Бочарова вручила награды в номинации «Виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр». Победа здесь досталась тренеру по спортивной акробатике муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 2 Юлии Львовой, второе место у старшего тренера по спортивному ориентированию муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 18 Александра Малыгина. Тройку сильнейших замкнули тренер по спортивной акробатике муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 2 Александр Волокитин и тренер по подводному спорту областной спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Елена Корыстина.

Александр Бахтин. Фото с сайта администрации города Воронежа.

- Для того чтобы организовать тренировочный процесс, необходимо помещение, необходимо финансирование учреждения, необходимо выделение средств на командирование спортсменов, на экипировку. Соответственно, задача администрации – создать эти комфортные условия, в первую очередь, создать инфраструктуру, которая пригодна для занятий физической культурой и спортом, чтобы ее было достаточно в городе-миллионнике, - подытожил Александр Бахтин. - Очень большую поддержку здесь мы ощущаем от главы Воронежа Вадима Кстенина. Только в этом году мы по поручению Вадима Юрьевича провели ремонт в нашей школе по спортивной акробатике, обновили теннисные корты, запланировали реконструкцию дворца спорта «Юбилейный». Будем продолжать эту работу с тем, чтобы в смотре-конкурсе участвовало все больше тренеров, чьи воспитанники будут носить гордое звание чемпионов.