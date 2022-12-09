Воронежцев призвали не отказываться от прогулок в парках и скверах из-за снегопада

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Утром, 9 декабря, в Воронеже продолжился обильный снегопад. В течение ночи и сегодняшнего дня коммунальная техника будет работать не только на улицах города, но и в парках и скверах. В связи с этим в мэрии призвали жителей столицы Черноземья не отказываться от зимних прогулок на свежем воздухе.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

А чтобы посещение общественных пространств было комфортно, там с раннего утра чистят от снега пешеходные дорожки.

- Мы видим, как популярны наши парки и благодарим всех, кто приходит прогуляться! Продолжим это делать, пока на закончится снегопад. Ждем в парках и скверах Воронежа! - сказали в мэрии

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Между тем, на магистралях города работают снегоуборщики. Наиболее опасные места обрабатываются пескосоляной смесью. Работники ручной уборки очищают подходы к пешеходным переходам и подметают тротуары. За чистотой в городе лично следят руководители районных управ.

В мэрии Воронежа заверили, что снегоуборочная техника находится в достатке - насчитывает более 300 единиц. В этом году при поддержке губернатора Александра Гусева для нужд районных комбинатов благоустройства приобрели еще свыше 60 единиц. На эти цели из бюджета направили около 465 миллионов рублей.

Ирина Шабанова