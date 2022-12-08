В РВК-Воронеж создали цифровую платформу ситуационного центра

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Внедрить в работу ситуационный центр предприятия планируется в первом квартале 2023 года.

Единое информационное пространство для взаимодействия всех подразделений, участвующих в обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения, повысит качество обслуживания абонентов за счет сквозной автоматизации основных служб водоканала и исключения влияния человеческого фактора. Цифровизация технологических и управленческих процессов позволит сократить время реагирования на нештатные ситуации.

В рамках запуска новой системы планируется также минимизировать время ожидания абонентов на линии существующего кол-центра и обеспечить горожанам возможность решать больше интересующих их вопросов дистанционно. Таким образом, существующие клиентские сервисы были адаптированы под задачи ситуационного центра и усовершенствованы под потребности абонентов.

«Благодаря грамотной автоматизации процессов мы сможем управлять бесперебойным водоснабжением города, в том числе с применением дополненной и улучшенной системы гидромоделирования. Ресурсы ситуационного центра позволят также предотвращать возможные нештатные ситуации. Так как все технические параметры сетей фиксируются системой, то при их критическом изменении идет моментальная подача сигнала соответствующей службе о необходимости принятия решений. Мы уверены, что внедрение ситуационного центра повысит уровень удовлетворенности абонентов работой водоканала», – рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.