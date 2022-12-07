Главную воронежскую елку будет удерживать 20-тонное основание

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

На главной площади Воронежа кипит работа – подрядчик начал монтаж новогодних конструкций. Четыре дня назад сюда доставили первые элементы оборудования. Это 350 тумб-подставок, бетонные конусообразные основания, деревянные пьедесталы и многое другое. Представитель фирмы-подрядчика Борис Чубур рассказал, как идет подготовка фундамента будущего новогоднего парка в самом центре города.

КОНСТРУКЦИИ ИЗГОТОВИЛИ НА ВОРОНЕЖСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Вокруг главной ели разместятся 28 осветительных опор с чашами «Корабли». Они станут завершением огромного 60-ти метрового в диаметре шатра.

- Опоры устанавливаются на основание, которое весит три тонны. Для безопасности посетителей площади конструкции будут жёстко закреплены дополнительными пригрузами, которые весят еще 80 тонн, - говорит Борис Чебур. - Они, кстати, изготовлены на заводе железобетонных конструкций. Затем рабочие смонтируют столб длиной шесть метров, а уже сверху декорируют их алюминиевыми чашами кораблей, которые также сварены мастерами из Воронежа. Мы очень долго искали людей, которые могут работать с этим сложным материалом. Благодаря тому, что в нашем городе есть производство самолетов ИЛ-96 и там взращивают профессионалов, мы смогли найти здесь специалистов, которые создали эти формы.

Когда подготовку опор завершат, под контролем специалистов горсвета и горэлектросети проведут пробный запуск и наладку оборудования.

Как уже сообщалось раньше, до 25 декабря подрядчику предстоит установить на площади Ленина более 400 различных конструкций. Согласно техническому заданию, все элементы будут выполнены из современных качественных материалов, имеющих сертификаты и соответствующих требованиям ГОСТам. Чтобы соблюсти график, ежедневно на площади трудятся по 8 бригад.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ШАРОВ И 329 МЕТРОВ ГИРЛЯНДЫ

В среду, 7 декабря, рабочие приступили к самому ответственному этапу – монтажу новогодней елки. Напомним, в этом году администрация приняла решение заменить предыдущее искусственное новогоднее дерево, которое украшало площадь на протяжении шести лет, с 2016 года. После комплексного обследования конструкции специалистами горсвета и горэлектросети выяснилось, что она стала небезопасной – повреждены электрические провода и элементы обнарядки.

На покупку ели бюджет выделяет 15 миллионов рублей. Новое искусственное дерево высотой 21 метр и произведено на российском предприятии, которое расположено в Коломне. Вес конструкции больше 5 тонн. Елку установят на подиум, состоящий из скрепленных между собой секций. Для надежности дерево закрепят на основании с помощью бетонных пригрузов весом более 20 тонн.

В год 350-летия Петра I украшением ели станет вензель императора. Элемент будет выполнен из композитного листа толщиной три миллиметра на каркасе из алюминиевого профиля, со светодиодной влагостойкой лентой.

Главное новогоднее дерево Воронежа в этом году украсят почти 1,5 тысячи шаров, бус и световых изделий, а также гирлянда из 23 тысяч диодов, длиной 329 метров. В мэрии подчеркнули, что все элементы сделаны из ударопрочных материалов, которые сохраняют свою форму и яркость независимо от погодных условий.

Борис Чубур. Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

АТТРАКЦИОНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Параллельно с елкой рабочие начали собирать аттракцион «Русская горка», который примет первых посетителей площади Ленина после 25 декабря. Любой желающий сможет бесплатно и безопасно скатиться на своем тюбинге или ледянке с 22-метрового спуска. Для подъема на горку с двух сторон конструкции установят антискользящие лестницы. На изготовление, установку и последующий демонтаж горки выделили более трех миллионов рублей.

В мэрии акцентировали, что все аттракционы будут иметь сертификаты безопасности, в том числе и качели. Всего в этом году на площади Ленина появятся 15 конструкций. Среди них будут также три лодочки-качели, рассчитанные на двоих человек. А любители прокатиться с ветерком будут рады четырехметровой аркаде с двенадцатью подвесными качелями.

– Мы глубоко убеждены, что именно в самые непростые моменты такие мероприятия, как Новый год, особо востребованы. По целому ряду оснований мы можем сделать такие выводы. Вспомним хотя бы День города, когда на пустые перекрытые улицы вышли гулять сотни тысяч людей просто, чтобы провести время с семьями и детьми. Мы сильно переживаем - понравится ли воронежцам то, что в итоге создаст подрядчик. Очень надеемся, что понравится, и посещаемость площади будет гораздо больше, чем в другие периоды, – рассказал руководитель управления информации Никита Чеботарев.