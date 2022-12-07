Мобилизованному воронежцу два месяца не выплачивали денег из-за отсутствия прописки

Фото Олега Рукавицына Фото: из архива «КП»

В редакцию «Комсомолки» обратился читатель Иван Владимиров*. Он рассказал, что его сын мобилизован и служит сейчас в зоне специальной военной операции на Украине.

- Повестка Николаю пришла на мой адрес в начале октября, - рассказал нам Иван. – Я передал документ сыну. Тот без долгих размышлений взял паспорт, военный билет, повестку и отправился в военкомат. 6 октября Колю уже отправили на военную базу для прохождения подготовки.

После обучения мобилизованного и его товарищей перебросили в зону СВО в танковые войска. Родители с тревогой остались ждать сына. Прошло несколько недель, а затем и месяц, а положенных бойцу выплат на карту не поступило. Напомним, по закону всем участникам спецоперации выплачивается зарплата от Министерства обороны в размере 195 тысяч рублей ежемесячно. А по решению губернатора Александра Гусева жителям нашего региона кроме военных выплат полагается еще социальная поддержка в 120 тысяч. Но ни одну из этих сумм сын Ивана Владимирова к началу декабря не получил. Мужчина обратился к нам за помощью после того, как все его попытки решить эту проблему самостоятельно потерпели фиаско:

- Я звонил на все телефоны, где обещают поддержку родственникам мобилизованных. Обращался в отдел соцзащиты и военкомат. Никто не мог мне помочь. В одной из последних инстанций посоветовали писать в военную прокуратуру.

ПРОДАЛ КВАРТИРУ И ВЫПИСАЛСЯ

Когда мы начали выяснять подробности этой истории, то обнаружилась одна деталь. Оказалось, что Николай Владимиров не прописан в Воронеже.

- Коля недавно продал квартиру в городе и собирался купить новую. Из прежнего жилья он выписался и временно не стал регистрироваться. В этот момент и пришла повестка, - объяснил нам отец мобилизованного.

РАССМОТРЕЛИ ПРОБЛЕМУ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Именно отсутствие регистрации и стало камнем преткновения при назначении и выплате пособия и зарплаты. Редакция обратилась с официальным запросом в департамент соцзащиты области и получила такой ответ:

- В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории Воронежской области, призванным на воинскую службу по частичной мобилизации для участия в специальной военной операции и приступившим к исполнению обязанностей по должностям, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 120 тысяч рублей на человека. В связи с тем, что мобилизованный гражданин на территории Воронежской области регистрации не имеет, оказать ему единовременную денежную выплату не представляется возможным.

Тем не менее, после вмешательства в ситуацию корреспондента «КП» нашему читателю позвонили из отдела соцзащиты и пообещали рассмотреть его вопрос в индивидуальном порядке. Спустя несколько дней, пришел положительный ответ, и в первых числах декабря социальная выплата поступила на карту бойцу. Позже пришла зарплата и от Минобороны за все месяцы участия Николая в СВО.

ЗНАЙ!

Как получить социальную выплату при мобилизации

В департаменте соцзащиты Воронежской области напомнили, как и кому положена губернаторская единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей.

Дополнительную к федеральным выплатам финансовую поддержку от региона получают зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории Воронежской области граждане, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации. Деньги перечисляет департамент социальной защиты Воронежской области в течение пяти суток с даты поступления списков из военного комиссариата Воронежской области.

- В случае если призванный гражданин желает, чтобы единовременную выплату получил один из его родственников: супруга (супруг), мать, отец или ребенок, достигший возраста 14 лет, он заполняет согласие по утвержденной форме. Образец выдадут ему в воинской части. Оригинал согласия передается военным комиссариатом департаменту социальной защиты Воронежской области одновременно со списками граждан, - пояснили в ведомстве.

При наличии такого согласия департамент соцзащиты переводит деньги родственнику, указанному в согласии и обратившемуся с заявлением по утвержденной форме, а также с документами, подтверждающими родственные отношения с мобилизованным. Списки из военного комиссариата поступают в департамент социальной защиты Воронежской области ежедневно, заверили в правительстве области.

*имя изменено по просьбе героя публикации