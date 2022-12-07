В ноябре спрос воронежцев на автокредиты вырос на 40%

Показатель превысил результаты октября на 40%. Всего с начала года жители региона оформили в банке займы на приобретение транспортных средств на сумму 778,5 млн рублей.

Активнее всего воронежцы интересовались возможностью покупки новых автомобилей – доля таких договоров с начала года составила 85%, а в ноябре достигла 86%. Традиционно самой популярной маркой остается Lada – именно ее выбрали в ноябре более половины заемщиков банка. Однако среди клиентов банка сохраняется спрос и на иномарки – в ТОП-3 наиболее покупаемых автомобилей вошли также HYUNDAI и KIA.

Стимулом для сохранения и развития отрасли стала господдержка. Так, в ноябре по данной программе воронежский банк предоставил частным клиентам автокредитов на 73 млн рублей.

«Спрос на покупку автомобилей постепенно восстанавливается. Мы ожидаем сохранения динамики продаж в декабре. В преддверии праздников многие клиенты стремятся оформить покупку до поднятия цен, обычно запланированного на начало года. Также драйвером рынка остается льготная программа: с момента ее запуска в июле мы предоставили заемщикам более 280 кредитов на общую сумму 163,7 млн рублей», - отметил Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент.

По оценке банка, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 млрд рублей по автокредитам. Драйверами спроса в последние месяцы года будут выступать льготная программа и общая корректировка цен на авторынке.