«Строительство автозаправки и новая схема НТО»: о чем спросили воронежцы на приеме граждан

Администрация городского округа город Воронеж

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина провела личный прием граждан 6 декабря. Жителей столицы Черноземья интересовали вопросы корректировки границ участков, размещении кафе в многоэтажке и другие. Замглавы администрации дала разъяснения по каждой волнующей горожан теме.

УЧАСТОК НЕ ИМЕЕТ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

Мария Кузнецова, представлявшая интересы заявителя Василия Попова, уточнила о корректировке границ бульвара Пеше-Стрелецкого. Участок находится в районе дома № 86д. Она поделилась с Людмилой Бородиной, что ее доверитель является правообладателем земельного участка. На нем может быть построена автозаправочная станция. Но с этим возник вопрос, поскольку территория окружена зеленой зоной (бульваром).

– Сам участок в ее состав не входит, но он не имеет подъездных путей. Поскольку зеленая зона сформирована одним участком и организовать подъезд также невозможно. При этом у нас имеется согласованная схема проезда, – сообщила Мария Кузнецова.

На приеме также присутствовали представители управлений экологии, главного архитектора и имущественных и земельных отношений. Они уточнили: в этом случае возможна корректировка границ существующей зеленой зоны. Она может быть схематично разделена и пройдет вокруг участка заявителя и планируемого к нему проезда. После этого собственником может быть разработан проект планировки своей территории для дальнейшего распоряжения ей в соответствии с нормативными требованиями.

Администрация городского округа город Воронеж

Людмила Бородина посоветовала:

– Сейчас вам необходимо обратиться с заявлением о корректировке границ зеленой зоны вокруг вашего участка в управление экологии. После вопрос будет инициирован управлением и рассмотрен на координационном Совете по проблемам сохранения зеленого фонда, куда входят представители и других структурных подразделений. Далее они начнут работу – каждое подразделение в своей части.

КАФЕ В МНОГОЭТАЖКЕ И НОВАЯ СХЕМА НТО

Жительница Воронежа Екатерина Дружинина спросила про размещение кафе в нежилом помещении многоквартирного дома. Людмила Бородина дала необходимые разъяснения и рассказала о действующих законодательных нормах в отношении объектов торговли и потребительского рынка, которые размещаются на первых этажах жилых домов.

А предприниматель Любовь Горбунова обеспокоилась процессом ввода в эксплуатацию НТО нового образца. Сегодня такие объекты, согласно установленной схеме, размещаются в городе.

– Не вижу повода для вашего беспокойства, процесс ввода нестационарного торгового объекта в эксплуатацию – это уже знакомый многим предпринимателям, хорошо отработанный механизм. Необходимые для этого документы у вас имеются. По мере готовности объекта следует обратиться с соответствующим заявлением в профильное управление администрации, после чего на место будет осуществлен комиссионный выезд и по его итогам – приемка, – отметила Людмила Бородина.

Ирина Шабанова