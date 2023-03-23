Губернатор Воронежской области: «Появление муниципальной управляющей компании обезопасит собственников жилья»

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В Воронеже планируют создать муниципальную управляющую компанию. Эту инициативу поддержал губернатор Александр Гусев и поручил профильному заместителю председателя облправительства Константину Кузнецову проработать вопрос совместно с мэром областного центра Вадимом Кстениным.

Глава региона в своем телеграм-канале 23 марта рассказал о плюсах появления муниципальной УК.

- Во-первых, ее вероятное появление обезопасит собственников жилья на случай, если частная УК вдруг, не выполнив свои обязательства, покинет рынок. Наша УК сможет оперативно «подхватить» дом и продолжить с ним работу. Во-вторых, фактически государственная УК — это более оперативный отклик на конкретные запросы жильцов по содержанию и текущему ремонту, - подчеркнул Александр Гусев.

Ранее о создании в Воронеже муниципальной управляющей компании в рамках предвыборного программного выступления сообщил избранный на второй срок глава города Вадим Кстенин. УК появится наряду с муниципальной жилищной инспекцией.

Градоначальник отметил, что организация будет государственной и возьмет на себя функции обслуживания домов, которые внезапно оказались «брошены» другими компаниями.

– Дома могут быть брошены по различным причинам, либо они не интересны УК по экономическим соображениям, либо из-за плохой собираемости платежей. Мы должны будем четко понимать, что делать с такими домами. Сейчас решаем с правительством области, какого уровня будет эта УК – межмуниципальная или чисто городская, - рассказал Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова