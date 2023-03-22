Воронежский губернатор рассказал о расширении возможностей телемедицины для многодетных семей

фото: Правительство Воронежской области

Одним из приоритетов властей региона губернатор Александр Гусев назвал счастливые семьи с детьми. Особое внимание при этом уделяется многодетным, которых в нашем регионе насчитывается порядка 20 тысяч. О новых инициативах помощи семьям из Воронежской области, в которых трое и более ребятишек, он рассказал в своем телеграм-канале 22 марта.

Меры поддержки многодетных регулярно обсуждаются на собрании ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО. Ранее был создан Институт демографической политики имени Менделеева. Одно из предложений — развитие системы медико-социального патронажа многодетных.

- В прошлом году мы запустили такой пилотный проект на базе поликлиники №7. Речь об использовании специального приложения. Оно упрощает взаимодействие с медучреждением, а также помогает пациентам быть в постоянном контакте с лечащим врачом и самостоятельно следить за лечением. Например, пациенту в приложении приходят уведомления о записи на обследование или напоминания о приеме лекарств, — пояснил Александр Гусев.

Сейчас в проекте участвуют 13 врачей детских и взрослых подразделений поликлиники №7. В приоритете — дети с хроническими заболеваниями. Поучаствовать в нем уже решили 70 человек: 27 взрослых и 43 ребенка, 23 из которых из многодетных семей.

- Планируем тиражирование проекта седьмой поликлиники на другие медорганизации города и районов области. Будем совершенствовать приложение и подходы к проекту. По прогнозам, количество участников среди детей и взрослых с хроническими заболеваниями — 5,6 тысяч, - подытожил губернатор.

Ирина Шабанова