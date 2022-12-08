Власти Воронежа мониторят подготовку подвалов и паркингов для укрытия населения

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Управы районов в Воронеже продолжают мониторинг состояния заглубленных помещений в многоквартирных домах, которые могут быть использованы для временного укрытия горожан. 8 декабря представители горадминистрации и сотрудники ГЖИ осмотрели несколько таких объектов и поделились результатами.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

По итогам проверки специалисты зафиксировали множество фактов нарушения правил содержания подвалов и паркингов. Аналитическую справку также по этой теме в мэрию отправил Центр управления регионом Воронежской области. Оказалось, что управляющие компании в значительной части помещений многоэтажек не расчистили захламления. Во многих нет освещения, наблюдаются утечки на инженерных сетях.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

С порайонными перечнями таких домов можно ознакомиться здесь.

А списки адресов с проблемными заглубленными помещениями опубликованы тут:

Железнодорожный район

Коминтерновский район

Левобережный район

Ленинский район

Советский район

Центральный район

В мэрии отметили, что обстановка в Воронеже и Воронежской области на данный момент полностью управляема, без внешних угроз и рисков для граждан. Оснований для того, чтобы эти помещения использовать для укрытия или убежища даже в перспективе, пока нет. Однако содержать подвалы, техподполья, подземные паркинги в многоквартирных домах – это обязанность обслуживающих организаций.

Информацию о выявленных нарушениях городские власти направили в ГЖИ и прокуратуру Воронежа. А мониторинг пообещали проводить на постоянной основе.

Ирина Шабанова