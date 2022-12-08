Сенатор Сергей Лукин: Приобщение к физкультуре и массовому спорту все большего числа россиян является сегодня приоритетом

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В этом году она стала победителем сразу трех турниров: Чемпионата, Кубка и Суперкубка городского округа город Воронеж по футболу среди взрослых команд, не проиграв при этом ни одного матча.

Поздравляя футболистов с блестящим завершением спортивного сезона, парламентарий отметил, что футболисты демонстрируют год от года растущее мастерство, огромную волю к победе, показывают яркую и зрелищную игру и всегда радуют своих болельщиков. Также он подчеркнул их особую роль в пропаганде и развитии массового спорта.

«Президентом России перед нами поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года, принятая Правительством, устанавливает эту высокую планку. Мощный импульс должны получить все проекты любительского спорта. Нам необходимо сделать максимум возможного для того, чтобы состоялся настоящий взлет спорта, направленного на здоровый образ жизни. И пример, который подает как юным спортсменам, так и взрослому населению нашей страны футбольная команда «ДСК-Строитель» очень важен», - заявил Сергей Лукин.

Согласно государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», которая начала действовать с 1 января 2022 года, главными направлениями реализации Стратегии-2030 станет вовлечение населения, в первую очередь детей и молодежи, в занятия физкультурой и массовым спортом, и повышение доступности спортивных объектов – в том числе для жителей села, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется развивать и адаптивную физкультуру.

Напомним, что 15 лет назад, еще будучи генеральным директором воронежского Домостроительного комбината, Сергей Лукин создал стадион в микрорайоне Придонской и организовал футбольную команду «ДСК-Строитель». С тех пор на предприятии стало доброй традицией уделять большое внимание развитию массового спорта, в том числе обеспечивая максимально благоприятные условия для тренировок игрокам команды. Новое руководство ДСК продолжает эту линию.

Одним из серьезных стимулов для занятий физкультурой сенатор считает доступность спортивных объектов. Он сообщил, что сегодня по различным федеральным и региональным программам во всех регионах страны высокими темпами растет количество спортивных сооружений.

В частности, по итогам 2022 года в рамках областной адресной инвестиционной программы в Воронежской области планируется ввести в эксплуатацию 9 спортивных объектов, в 2023 году – 16.

Всего же в России, по данным Министерства спорта, насчитывается свыше 346 тысяч спортивных объектов – это стадионы, спортплощадки, футбольные поля, залы, бассейны, ледовые арены. Спортивных клубов – более 36 тысяч. А самым массовым видом спорта в нашей стране остается футбол – в 2021 году им занимались 3,2 млн человек, на 130 тысяч больше, чем годом ранее.

Сенатор отметил, что физическая культура и спорт всегда были и в настоящее время являются социально-значимой сферой.

«Сбережение здоровья нации, приобщение всё большего числа россиян к физкультуре и спорту является сегодня приоритетом», - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская