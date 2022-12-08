В мэрии рассказали, каким будет бюджет Воронежа на 2023 год

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Депутаты горДумы приняли в первом чтении бюджет Воронежа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Заседание прошло 8 декабря под председательством спикера Владимира Ходырева. На нем присутствовал исполняющий обязанности мэра Юрий Тимофеев.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Парламентарии рассмотрели более 20 вопросов повестки дня. Основной из них касался бюджета Воронежа на следующий год. Основные его параметры согласовали. Доходы главного финансового документа города составят 38, 096 млрд рублей (из них собственные – свыше 13, 1 млрд), расходы – 39, 2 млрд рублей, дефицит – 1,1 млрд.

По мнению депутатов, показатели предстоящего года характеризуют бюджет как наиболее «сильный» за последнее время. Ранее глава Воронежа Вадим Кстенин высказался по этому поводу. Градоначальник назвал основные приоритеты бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период. Он отметил, что в их число входят: полное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств, проведение взвешенной долговой политики, повышение эффективности бюджетных расходов, сохранение и развитие источников доходов.

Также мэр акцентировал внимание горожан, что экономическая ситуация в Воронеже стабильная. А бюджет за последние годы значительно вырос.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Согласовали депутаты и основные параметры главного финансового документа на перспективу.

В 2024 году:

Доходы бюджета составят – 34,8 млрд рублей (из них собственные – 14 млрд), расходы – 35,2 млрд рублей, дефицит – 434 млн рублей;

В 2025 году:

Доходная часть будет 32,8 млрд рублей (из них собственные доходы – 15,1 млрд), расходы – 33,1 млрд рублей, дефицит – 362 млн рублей.

Ирина Шабанова