Гордума в первом чтении утвердила бюджет Воронежа на 2023 год

фото: Воронежская городская Дума

Заседание Воронежской городской Думы, посвященное рассмотрению бюджета на 2023 год, прошло 8 декабря. По его итогам стало известно, что доходная часть главного финансового документа областного центра составит 38,096 млрд рублей, расходная - 39,205 млрд, дефицит - 1,109 млрд.

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Проект бюджета в первом чтении поддержало большинство парламентариев: 25 из 29 присутствовавших. Лишь четверо выступили против.

В частности, фракция КПРФ. Депутат Андрей Померанцев объяснил такое решение желанием привлечь внимание к проблеме межбюджетных отношений. Но при этом он не сомневается: документ будет принят. И отмечает, что федеральный бюджет деньги «высасывает из регионов, те - из муниципалитетов».

- В городе должно оставаться намного больше собственных доходов, потому что у нас их не хватает, и на многие вещи, - заключил Андрей Померанцев.

Представитель «Единой России» Александр Сысоев напомнил коллегам, что бюджет Воронежа «беспрецедентно вырос» по сравнению с тем, что было, например, в 2008 – 2010-м. Лишь за последние три года цифры говорят сами за себя. В 2020-м по доходам бюджет составлял 24 млрд рублей, в 2021-м – 26 млрд, а в 2022-м – уже 36. Депутат также отметил существование «подушки ожидания» инвестиций.

Председатель постоянной комиссии по бюджету Андрей Соболев добавил:

- К исполнению бюджет будет сложный, так как планка нами задана очень высокая.

фото: Воронежская городская Дума

БЮДЖЕТ БУДЕТ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

Депутат Николай Коржов акцентировал внимание, что бюджет в 2023 году останется социально ориентированным. И парламентарии продолжают обсуждать выделение дополнительных средств на социальную инфраструктуру.

На предыдущем заседании комиссии Гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициями депутаты и специалисты Контрольно-счетной палаты предложили важную корректировку.

- В соответствии с ней произойдет увеличение собственных доходов бюджета на 132 миллиона рублей. Из них 10 млн пойдет на благоустройство и ремонт существующих спортивных площадок, а еще 8 млн - на строительство новой, в микрорайоне 1 Мая. Оставшиеся 114 млн рублей учтены в зарезервированных средствах, - пояснил Николай Коржов.

Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении ожидается в конце декабря.

фото: Воронежская городская Дума

ВОРОНЕЖ И ХАБАРОВСК – ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

У Воронежа появился еще один побратим. Это далекий, но, как оказалось, такой родной Хабаровск. Депутаты Гордумы единогласно приняли решение о подписании соглашения. Инициатива наладить тесные отношения с этим городом принадлежит парламентарию Александру Сысоеву, который бывал там по долгу службы, посещал местные вузы и музеи.

- У нас общая история. Например, в 70-е много воронежцев помогали активно строить Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Тогда туда поехало много переселенцев из наших краев. Свидетельство этому - три микрорайона, которые носят названия Воронеж-1, Воронеж-2, Воронеж-3. Где такое еще есть в нашей стране? Нигде. Благодаря побратимскому соглашению у нас будет возможность тесно наладить, например, культурные и научные связи.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Также парламентарии обсудили организацию работы городской Думы. Так, решением депутатов Марина Бочарова была избрана заместителем председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения.

Андрей Зачупейко согласован на место зампредседателя постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Из состава профильной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству исключен Юрий Яковлев. Он перешел в комиссию по управлению муниципальной собственность и жилищным отношениям.

А Дмитрий Крутских покинул комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживаю. Теперь он будет трудиться в комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий Воронежа.

Ирина ШАБАНОВА