Дмитрий Аверов: В принятом проекте бюджета в приоритете социальные направления

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Сегодня на 19-ой сессии депутаты облсовета сразу в двух чтениях приняли проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,8 млрд рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых и неналоговых поступлений – 55 млрд рублей. Среди них 4 доходных источника: налог на прибыль- 33%, НДФЛ – 29%, акцизы – 17%, налог на имущество -11%. Кроме того, из федерального бюджета в бюджет Липецкой области поступят ассигнования на ближайшие три года на сумму 17,5 млрд рублей и 234 млн рублей средства Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Расходы составят 95, 1 млрд рублей. Дефицит – 22,2 млрд рублей, основным источником покрытия дефицита будут переходящие остатки на счетах областного бюджета – 21 млрд рублей.

- Это взвешенный и серьезный документ, который проработан с точки зрения необходимых расходов и восполнения доходной части. В приоритете социальные направления. Это повышение заработной платы бюджетникам, строительство социальных объектов, в первую очередь сфера здравоохранения, больницы, сельская медицина. В сфере образования также запланированы важные объекты, которые будут построены в Лебедяни, Липецке. Это школы, детские сады, спортивные учреждения. Несмотря на все вызов времени наш регион продолжит активно развиваться, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области. Расходы на их реализацию составят почти 91,4 млрд рублей или 96% от общего числа расходов областного бюджета. Предусмотрено финансирование по всем принятым социальным обязательствам.

На приобретение и строительство жилых помещений для детей-сирот из областного бюджета только в 2023 году запланировано более 790 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета. В 2022 году депутаты облсовета приняли решение о предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам. Следует отметить, что за истекший период 2022 года, Закон показал высокую эффективность: заложенные средства реализованы в полном объеме, жилые помещения приобрели 29 детей-сирот.

Финансирование по данному направлению продолжится. Более 300 млн рублей направят на жилищные сертификаты, что позволит приобрести квартиры более чем 100 детям-сиротам.

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Также на реализацию социальных контрактов в 2023-2024 годах предусмотрено более 1,2 млрд рублей. На развитие образования в 2023 году предусмотрено более 20 млрд рублей. В следующем году почти 470 млн запланировано на строительство новых школ: в городе Лебедянь на 1224 места и в городе Липецке на 1500 мест в рамках концессионного соглашения. В 2023 году планируется продолжить работу по охране школ. Так, 181,4 млн рублей предлагается направить на оплату заключенных договоров на осуществление охранных услуг. На ремонт школ в течение двух лет направят 150 млн рублей. Кроме того, в 2023 году предусмотрены средства на реконструкцию Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий– 25,7 млн рублей. На здравоохранение в следующем году будет выделено 11,4 млрд рублей.

Запланированы средства на строительство и оснащение хирургического корпуса областной детской больницы в сумме свыше 1, 9 млрд рублей, на строительство стационарно-поликлинического корпуса в селе Доброе –506, 1 млн рублей. Также предусмотрены 600 млн рублей на строительство поликлиники в микрорайоне “Елецкий” на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений в смену для детей.

Также значительная часть средств в сумме более 22 млрд рублей будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика». Увеличены ассигнования Дорожного фонда на 15%. Они составят 12 млрд рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство – почти 4,4 млрд рублей. На строительство объектов водоснабжения и водоотведения из областного бюджета направят 619,4 млн рублей. На реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния– 511,2 млн рублей. Еще 585,6 млн рублей пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

На культуру и кинематографию – 1,7 млрд рублей. На реконструкцию городского дворца молодежи «Октябрь» в 2023 году в сумме свыше 270 млн рублей. На материально-техническое оснащение вновь построенных сельских домов культуры на 2023 год – 25,4 млн рублей. Также на осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области по 14 ,7 млн рублей ежегодно. Впервые в бюджете 2023 года предусматриваются средства на реализацию Регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», в рамках чегопредусмотрены средства на проектирование туристского кода города Ельца. В представленной редакции проекта закона предусмотрены 11,3 млн рублей.

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1,7 млрд рублей, запланировано в бюджете 2023 года на развитие физкультуры и спорта. 340 млн рублей будут направлены на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце. Еще более 100 млн рублей пойдут на строительство Ледового дворца в с.Хрущевка Липецкого района.

Помимо этого, 537 млн рублей предусмотрено на реконструкцию детского оздоровительного лагеря “Прометей”.

800 млн рублей из федерального бюджета направят на приобретение 46 новых автобусов на газомоторном топливе. В течение трех лет также планируется построить 6 заправок для транспортных средств с природным газом. На сессии “за” проект закона проголосовали 29 депутатов, против – 10, воздержались -3.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.