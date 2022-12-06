Жильцы воронежской многоэтажки замерзают из-за проблем в системе отопления

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы из многоквартирного дома № 33/8 по улице Красноармейской направили в ГЖИ Воронежской области коллективную жалобу на холодные батареи в квартирах. По обращению на место для проведения поверки выехал жилищный инспектор. В присутствии собственников и представителей управляющей домом компании «Качество плюс» он произвел замеры температуры воздуха в жилых помещениях.

Замеры в одной из квартир показали температуру +14,2°С, что почти на 4 градуса ниже нормативной. В остальных квартирах жалобщиков температура оказалась в норме - от +20,4°С и +25,1°С. В день проверки температура воздуха на улице составляла - 9 С.

Жилинспекция выдала УК предписание об устранении нарушений. И сейчас рассматривает опрос о привлечении директора ООО УК «Качество Плюс» к административной ответственности.

"ЭТО ВИНА ПОДРЯДЧИКА!"

В УК «Качество Плюс» нам представили свое видение ситуации:

- Проблемы с отоплением в нескольких комнатах многоквартирного дома коммунального типа связаны с капитальным ремонтом системы теплоснабжения. Ремонт проводился в прошлом году с нарушениями со стороны подрядчика Фонда капремонта, который не закольцевал трубопровод отопления левого крыла дома, сделав его тупиковым.

В этом, по словам коммунальщиков, и кроется причина проблемы. Теплоноситель в системе не циркулирует, а останавливается в тупике и остывает.

- Кроме того, в левой части дома проложены трубы отопления с меньшим диаметром, чем в правой. Также подрядчиком ФКР не выполнены работы по подключению и настройке общедомового прибора учета отопления. По итогам капреремонта нам никаких документов от подрядчика Фонда не поступало, - отметили в УК «Качество Плюс».

Компания направила в Фонд капремонта письмо с требованием устранить нарушения, поскольку дом еще находится на гарантии после капитального ремонта. Коммунальщики проинформировали ГЖИ о причинах остывающих батарей и намерены обжаловать предписание ведомства.