Нововоронежская АЭС почти на 16% превысила план ноября по выработке электроэнергии

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Суммарный объём электроэнергии, выработанной энергоблоками атомной станции за 11 месяцев 2022 года, составил 24,254 млрд кВтч, что превышает показатель за аналогичный период 2021 года (24,123 млрд кВтч). Тем самым атомная станция обеспечила 90% потребности региона в электроэнергии, необходимой 23-м крупным предприятиям и 2,3 млн жителей Воронежской области.

Работа Нововоронежской АЭС АЭС за одиннадцать месяцев 2022 года позволила сократить выброс парниковых газов в атмосферный воздух в объёме свыше 11 миллионов тонн эквивалента СО2 (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

«Такой результат стал возможен благодаря качественному техническому обслуживанию оборудования, профессиональной работе всех подразделений, а также неукоснительному соблюдению требований технологического процесса, норм и правил охраны труда и культуры безопасности», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время энергоблоки №5, №6 и №7 НВАЭС работают в штатном режиме на мощности 3370 мегаватт и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. С 27 августа энергоблок №4 находится на планово-предупредительном ремонте, который продлится до января 2023 года.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС