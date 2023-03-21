Александр Гусев: «В Воронежской области запускают программу спортивной адаптации для участников СВО»

Фото: Правительство Воронежской области

Участники специальной военной операции, возвращающиеся в Воронежскую область, нуждаются в реабилитации. Один из способов быстрее вернуться к полноценной жизни - это спорт. Для них в регионе запустят программу адаптивных тренировок. Они входят в систему комплексного медицинского и социального сопровождения участников СВО и их семей.

О новом элементе этой системы рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 21 марта. Тренировки для бойцов будут проводиться в «Спортивном клубе для людей с ограниченными возможностями здоровья». Опытные тренеры учтут текущие способности к нагрузке.

Фото: Правительство Воронежской области

- Тут будут проводить занятия по общей физподготовке, занятия с элементами пауэрлифтинга и силовыми упражнениями. Для этого зал оснащен необходимыми тренажерами. Занятия будут проводить 2 тренера, 3 раза в неделю, продолжительность одного занятия 1,5 часа, - пояснил губернатор.

Напомним, Воронежская область одной из первых в России запустила трехлетнюю комплексную программу по реабилитации участников спецоперации и поддержки их семей. По поручению Александра Гусева, уже успешно завершается подготовка дорожной карты. Задача, которую ставят власти региона, - сделать так, чтобы каждый ветеран боевых действий продолжил активную жизнь.

Проект действует в несколько направлениях. Среди них - медицинская помощь, социальная поддержка, психологическая реабилитация, трудоустройство, правовые консультации.

Условие для включения в систему реабилитации участников СВО — результаты медобследований (их можно пройти в областной больнице №1), а затем регистрация в едином центре обработки информации и координации реабилитации участников СВО, действующего на базе центра «Семь ступеней».

Ирина Шабанова