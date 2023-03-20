Нововоронежская АЭС готова к бесперебойной работе в период прохождения весеннего паводка

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К «большой воде» на НВ АЭС готовились заранее. Уже в январе был составлен план профилактических мероприятий, необходимых для проверки работоспособности оборудования. За месяц до начала паводка был выполнен осмотр гидротехнических и очистных сооружений Нововоронежской АЭС, дренажной системы пруда-охладителя энергоблока №5, откосов берегов. Проверена исправность противооползневых и берегоукрепительных сооружений. Обеспечена готовность штатного и резервного насосного оборудования, водооткачивающей техники и механизмов. Подготовлена к работе промливневая канализация.

«В плане мероприятий, который составляется ежегодно, отражаются действия по подготовке персонала, оборудования, территории, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций к прохождению паводка. Проверяется готовность всех подразделений НВАЭС к работе в этот период. В этом году, например, лед и снег таяли быстро, необходимости в дополнительной очистке сооружений, участков территорий, дорог не было. Однако все эти мероприятия предусматриваются планом подготовки», – прокомментировал начальник цеха обеспечивающих систем НВ АЭС Сергей Шевченко.

Безопасное функционирование гидротехнических сооружений является одним из основных факторов безопасной работы атомной станции в целом. Для этого на Нововоронежской АЭС создана специальная группа, наблюдающая за их состоянием. Также на период паводка усилен контроль тех мест, где возможно появление грунтовых и паводковых вод.

Кроме того, на НВ АЭС обеспечена готовность подразделений, которые могут быть привлечены к работе в случае аварийных ситуаций, связанных с половодьем. Дополнительно проверена оснащённость бригад спецодеждой, инструментом, техникой, необходимым материалом, проведены внеплановые инструктажи персонала.

Специалистами цеха обеспечивающих систем осуществляется регулярный контроль уровня воды в р. Дон и пруде-охладителе энергоблока №5. На текущий момент повышение уровня воды в реке над уровнем зимней межени составляет 6 метров и не превышает среднемноголетний максимальный уровень воды в районе АЭС в период половодья.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Продолжается модернизация энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС