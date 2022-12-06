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Общество6 декабря 2022 13:20

Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Наши переходы будут под постоянным присмотром»

Горожанам продемонстрировали обновленную «подземку» на Московском проспекте
Администрация городского округа город Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж

Воронежцам показали результаты реконструкции подземного перехода на Московском проспекте. В эксплуатацию ввели последний элемент реконструкции объекта – подъемники для маломобильных граждан. И проверили их работоспособность. Об этом в своем телеграм-канале 6 декабря рассказал мэр Вадим Кстенин.

Он напомнил, что держит вопрос обновления подземных переходов в Воронеже на личном контроле.

Администрация городского округа город Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж

Так, в «подземке» на Московском проспекте провели базовые подготовительные работы, выполнили современную отделку. Сейчас все торговые объекты оформлены в едином стиле. Появились информационные указатели, обозначающие направления выхода к улицам. Безопасность объекта обеспечивают камеры видеонаблюдения. Ухаживать за переходом предстоит концессионеру, а в случае возникновения каких-либо неполадок инвестор должен будет их оперативно устранить.

Вадим Кстенин также напомнил, что в Воронеже продолжают обновлять и другие «подземки». Активно идут работы в переходе у управления ЮВЖД на проспекте Революции. Сейчас завершается облицовка стен и реконструкция ступеней. Параллельно устанавливаются торговые объекты, продолжается монтаж систем электроснабжения и видеонаблюдения. Уже весной следующего года горожане смогут оценить обновленное пространство.

Вторую жизнь в рамках концессии получат и объекты на улицах Ворошилова и Димитрова. В настоящее время инвестор приступил к вопросам, связанным с их содержанием.

Администрация городского округа город Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж

– Идет набор сотрудников клининга, круглосуточная охрана осуществляется с помощью системы видеонаблюдения и закрепленного за территорией частного охранного предприятия, монтируется антискользящее покрытие. Сейчас концессионер разрабатывает документацию по работам, которые позволят превратить их в полноценное арт-пространство, – пояснил мэр.

Администрация городского округа город Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж

Согласно проекту, там будет реализована концепция культурно-просветительского оформления в стиле «Подземки». Она предполагает размещение значимых исторических, научных и информационно-туристических сведений, а также формирование выставочного арт-пространства. Аналогичным образом оформят и переход у бывшего магазина «Детский мира» на Плехановской. Сейчас проект готовится к общественным обсуждениям.

– Главное, что по итогам реализации всех соглашений эти наши переходы будут под постоянным присмотром, будут убираться и содержаться без расходов средств бюджета, при этом останутся в муниципальной собственности, – подытожил Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова

БИЗНЕС-ПРЕСС