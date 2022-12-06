Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Наши переходы будут под постоянным присмотром»

Администрация городского округа город Воронеж

Воронежцам показали результаты реконструкции подземного перехода на Московском проспекте. В эксплуатацию ввели последний элемент реконструкции объекта – подъемники для маломобильных граждан. И проверили их работоспособность. Об этом в своем телеграм-канале 6 декабря рассказал мэр Вадим Кстенин.

Он напомнил, что держит вопрос обновления подземных переходов в Воронеже на личном контроле.

Администрация городского округа город Воронеж

Так, в «подземке» на Московском проспекте провели базовые подготовительные работы, выполнили современную отделку. Сейчас все торговые объекты оформлены в едином стиле. Появились информационные указатели, обозначающие направления выхода к улицам. Безопасность объекта обеспечивают камеры видеонаблюдения. Ухаживать за переходом предстоит концессионеру, а в случае возникновения каких-либо неполадок инвестор должен будет их оперативно устранить.

Вадим Кстенин также напомнил, что в Воронеже продолжают обновлять и другие «подземки». Активно идут работы в переходе у управления ЮВЖД на проспекте Революции. Сейчас завершается облицовка стен и реконструкция ступеней. Параллельно устанавливаются торговые объекты, продолжается монтаж систем электроснабжения и видеонаблюдения. Уже весной следующего года горожане смогут оценить обновленное пространство.

Вторую жизнь в рамках концессии получат и объекты на улицах Ворошилова и Димитрова. В настоящее время инвестор приступил к вопросам, связанным с их содержанием.

Администрация городского округа город Воронеж

– Идет набор сотрудников клининга, круглосуточная охрана осуществляется с помощью системы видеонаблюдения и закрепленного за территорией частного охранного предприятия, монтируется антискользящее покрытие. Сейчас концессионер разрабатывает документацию по работам, которые позволят превратить их в полноценное арт-пространство, – пояснил мэр.

Администрация городского округа город Воронеж

Согласно проекту, там будет реализована концепция культурно-просветительского оформления в стиле «Подземки». Она предполагает размещение значимых исторических, научных и информационно-туристических сведений, а также формирование выставочного арт-пространства. Аналогичным образом оформят и переход у бывшего магазина «Детский мира» на Плехановской. Сейчас проект готовится к общественным обсуждениям.

– Главное, что по итогам реализации всех соглашений эти наши переходы будут под постоянным присмотром, будут убираться и содержаться без расходов средств бюджета, при этом останутся в муниципальной собственности, – подытожил Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова