Нововоронежская АЭС: в честь 30-летия «Росэнергоатома» школьники зарядились «Атомной энергией спорта»

Фото- Юрий Холодов

В рамках проекта «Атомная энергия спорта» состоялся региональный этап «Школьного баскетбольного чемпионата 4х4».

Жаркие баталии на великолепной площадке «Атом Арены» развернулись в двух категориях «5-6-е классы» и «7-8-е классы». Каждый поединок между учениками школ Нововоронежа проходил в утвержденном для этих соревнований формате: сначала отношения выясняли девушки, а через пять минут борьбу продолжали юноши.

«Поддержка спортивных состязаний, в первую очередь — среди детей, для Нововоронежской АЭС является приоритетным направлением. Хочу поблагодарить учителей, судей и работников «Атом Арены» за отличную организацию турнира, посвященного 30-летию Концерна «Росэнергоатом». Важно понимать, что здесь есть победители, но нет проигравших. Поскольку все школьники повысили свое мастерство, укрепили здоровье и зарядились позитивными эмоциями. Заботясь о физическом и моральном воспитании подрастающего поколения, мы делаем весомый вклад в будущее процветание нашей страны», - уверен заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

В матчах приняли участие 72 школьника, которые представляли четыре школы Нововоронежа. В итоге значимого успеха добились юные баскетболисты СОШ №1, ставшие первыми в обоих категориях. Лучшими игроками признаны: 5-6-е классы - Ксения Балабаева (СОШ №1), Дмитрий Неплюев (СОШ №4); 7-8-е классы - Александра Суховеева, Даниил Буравцов (оба - СОШ №1).

Соревнования в Нововоронеже дали старт новому баскетбольному сезону. В дальнейших планах организаторов «Атомной энергии спорта» — финальный этап «Школьного баскетбольного чемпионата 4х4» среди лучших команд городов присутствия атомной промышленности.

Справка

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена» введен в строй в Нововоронеже в 2021 году в рамках сотрудничества Госкорпорации «Росатом» и Правительства Воронежской области. Подписанное Соглашение предусматривает выделение дополнительных налоговых отчислений для решения социальных вопросов в городе-спутнике Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС