Воронежский депутат оказал поддержку волонтерам в микрорайоне Придонской

фото: Воронежская городская Дума

Депутат Воронежской городской Думы Андрей Соболев выделил волонтерам из микрорайона Придонской финансовые средства, на которые они смогли закупить материалы для плетения маскировочных сеток в зону специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежской городской Думе 20 марта.

Волонтерское движение в Воронеже появилось в августе 2022 года. Наши граждане, как и тысячи россиян в других субъектах РФ, подключились к помощи бойцам на фронте. Небезразличные активисты организовали производство, специализирующееся на изготовлении маскировочных сетей. Мастерскую оборудовали в Коминтерновском районе. А дополнительную – в микрорайоне Придонской, благодаря активистке Елене Лаухиной.

– У нас в микрорайоне живет очень много небезразличных людей. Многим из них сложно было добираться до мастерской в Коминтерновском районе. С тех пор, как мы открыли дополнительную в Придонском, к нам присоединились десятки человек. 30 из них приходят каждый день, многие – по возможности. Некоторые берут работу на дом. Откликаются и молодые люди, и пенсионеры, и даже школьники, – поделилась Елена Лаухина.

фото: Воронежская городская Дума

Ежедневно волонтеры изготавливают от двух до семи сетей. Затем их передают на фронт. Не раз наши земляки получали благодарности от бойцов. Это, по словам мастериц, придает им силы трудиться дальше.

Кстати, помещение под мастерскую по адресу ул. Защитников Родины, 10 предоставил активистам отдел территориального развития микрорайона Придонской в декабре прошлого года. Оборудование помогли закупить местные предприниматели. А вот с материалами для сетей помог депутат округа Андрей Соболев.

Волонтеры передают бойцам не только готовые маскировочные сети, но и одежду, обувь, белье, лекарства, консервы и домашнюю выпечку. Помощь нужна любая, уверены они. Поучаствовать в этом благом деле могут все желающие: финансово или своими силами. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (950) 768-13-72.

Ирина Шабанова