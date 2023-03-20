Воронежский губернатор: «Жители отдаленных сел смогут получать медпомощь на дому»

Фото — правительство Воронежской области.

В Воронежской области продолжают работать над улучшением медицинской помощи для граждан, проживающих в районах. Кроме открытия ФАПов и амбулаторий, в регионе развивается программа реабилитации для жителей отдаленных сел, в том числе с использованием онлайн-консультаций. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале 20 марта.

На данный момент в регионе сформирована разветвленная сеть реабилитационных отделений, где можно получить медпомощь как в стационарных, так и амбулаторных условиях. Если у жителя из отдаленного села нет возможности посещать больницу или ФАП, то он может восстанавливаться дома под присмотром медиков.

Фото — правительство Воронежской области.

- Для этого будем использовать телемедицину. Медики будут связываться с пациентом и следить за его восстановлением удаленно. К каждому жителю будет свой подход, - пояснил губернатор.

Это позволит нашим землякам после выписки из стационара продолжить реабилитацию, находясь даже в отдаленных населенных пунктах районов.

Александр Гусев заверил, что для запуска проекта уже подготовлены соответствующие документы. После проверки он их подпишет.

Ранее глава региона рассказал, что на возведение врачебных амбулаторий выделено 74 млн рублей. Новые медобъекты построят в селе Новая Криуша Калачеевского района, селе Подколодновка Богучарского района, селе Углянец Верхнехавского района и селе Новосильское Семилукского района.

На строительство модульных ФАПов будет направлено почти 25 млн рублей. Они появятся в селе Липовка Бобровского района, селе Терешково Богучарского района, поселке Первомайский Воробьевского района, селе Дегтярное Каменского района, поселке Тимерязевский Новоусманского района, селе Русская Тростянка Острогожского района.

Ирина Шабанова