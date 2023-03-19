Александр Гусев: «Воронежское землячество - это люди, на которых можно опереться»

Фото - Правительство Воронежской области

Участники региональной общественной организации «Землячество «Воронежцы» избрали своим главой председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковника Виктора Бондарева. Кандидатуру Героя России, экс-главкома ВКС предложил губернатор Александр Гусев. Заседание организации прошло 18 марта в Москве в Доме Российской Армии им. М. В. Фрунзе.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

ОБСТАНОВКА УСТОЙЧИВАЯ

Глава региона поблагодарил присутствующих за поддержку Виктора Бондарева. Он отметил, что наш земляк станет объединяющим и вдохновляющим лидером на новом посту, а забота об интересах Воронежской области в Москве усилится.

– Это чрезвычайно важно, потому что сегодня перед нашим регионом стоят новые вызовы, усложненные задачи и амбициозные цели. Хочу отметить, что, несмотря на объективные трудности, область продолжает поступательно развиваться. Экономика устойчива. Социальная обстановка спокойная, – сказал Александр Гусев.

Виктор Бондарев в свою очередь поблагодарил губернатора за оказанное доверие и пояснил, что организация «Землячество «Воронежцы» имеет важное значение для региона. В нее входят люди, которые преуспели в той или иной сфере, и понимают, что необходимо области и как ей помочь.

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Губернатор Александр Гусев выразил признательность всем представителям землячества за преданность Воронежской области, желание держаться вместе и работать на благо родной земле. Затем глава региона вручил членам организации награды правительства региона.

На собрании также подвели итоги работы организации. Землячество всегда ставило своей главной целью помощь в решении социально-экономических вопросов и привлечении инвестиций. Например, участники организации посодействовали в подготовке и подписании проекта соглашения о сотрудничестве Торгово-промышленных палат Москвы и Воронежской области, соглашения о сотрудничестве в области цифровых технологий и образования с Яндексом, в участии в федеральном пилотном проекте по привлечению граждан в качестве самозанятых с льготным налоговым режимом.

Фото - Правительство Воронежской области

А с начала СВО на Донбассе земляки активно помогают военнослужащим и их семьям, а также жителям Донецкой и Луганской республик.

Президент фонда «Русская земля», муниципальный депутат Москвы, автор женской программы «Синий платочек», член землячества Анна Данилова отметила, что организация объединяет уникальных талантливых воронежцев, которые приезжают в Москву. Была создана гуманитарная бригада, ставшая символом вклада женщин в победу. Они посещают госпитали, военные части и приграничные территории. Закупают генераторы и медикаменты. Уже около тонны лекарств было передано в Луганскую и Донецкую больницы.

Фото - Правительство Воронежской области

ВЫЖИТЬ БЕЗ МАМЫ

Врач, хирург-онколог Иван Мошуров рассказал о работе молодежного крыла Воронежского землячества, которое сегодня насчитывает свыше 750 человек:

– Одни живут и работают в Москве год-два, другие уже 15 лет. Но мы не забываем нашу малую родину, и таких примеров много. Например, Артем Азаров – наш земляк, который победил во всероссийском проекте «Выжить без мамы». Он, находясь в столице, помогает деткам, которые находятся сейчас в больницах Воронежа и области. Это – Александр Щербаков, который порядка 15 лет живет в Москве, но тем не менее победил в региональном проекте и проводит концерты в районах Воронежской области.

ОПОРА РЕГИОНА

Губернатор Александр Гусев в своей речи отметил, что симбиоз молодости и опыта помогает региону не только продвигать свои идеи в столице, но и подсказывает выбор ориентиров и стратегии развития.

– В Воронежском землячестве много опытных людей. Мы всегда с ними советуемся. Уверен, что такой кулак из молодости и опыта поможет нам еще более результативно работать над развитием региона. На самом деле их вклад в развитие области неоценим, потому что мы опираемся на них в решении многих важных вопросов. Я даже не говорю про какие-то лоббистские возможности в федеральных структурах – это просто люди, на которых всегда можно опереться, – подытожил глава региона.