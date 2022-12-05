Удобно для всех: Сбер собрал в одном месте крупнейших застройщиков Воронежа

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В пятый раз Сбер принял участие в этом мероприятии. На территории «Event Hall Expo» собрались крупнейшие застройщики Воронежа.

Как сообщил заместитель председателя Центрально-Черноземного банка-управляющий Воронежским отделением Сбербанка Денис Скребец, цифровизвция все больше влияет на рынок недвижимости. К примеру, в 2021-м году около 25 процентов клиентов Сбера брали ипотеку или же сразу покупали жилье онлайн. А в первом полугодии 2022 года число онлайн-сделок увеличилось до 45 процентов.

- Тем не менее, формат ярмарки крайне актуален. Возможность личного общения, задать нужные вопросы по-прежнему вызывает наибольшее доверие. Ведь, если перед покупкой квартиры вы проконсультируетесь, например, с пятью застройщиками, а то и десятью, то шанс, что сделаете самый разумный выбор, значительно возрастает, - отметил Денис Скребец.

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В церемонии открытия «Ярмарки недвижимости» участие принял председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.

- Хочу сказать огромное спасибо Сберу за столь инициативный подход, - обратился к участникам ярмарки Владимир Иванович. - Раз сегодня здесь собрались практически все ключевые игроки на рынке недвижимости, то логично сказать, что наш строительный бизнес выжил, несмотря на все трудности, которые пришлось пережить за последние пару лет.

По словам Владимира Астанина, хотя мы непроизвольно используем в нашей работе сейчас уже куда более привычный дистанционный формат, но душевное общение с глазу на глаз никто и никогда не заменит.

Едва «Ярмарка недвижимости» начала работу, как горожане, которые заинтересованы в поиске жилья, отправились изучать различные предложения от застройщиков.

- Я давно являюсь клиентом Сбера, и когда мне сообщили об этом мероприятии, я решила приехать сюда вместе с дочерью, - призналась в интервью «КП» наша землячка Ольга Проценко.

Дочь Ольги подыскивает себе жилье, и подобная ярмарка – очень удобная штука. Не нужно ездить по всему городу, чтобы оценить плюсы и минусы хотя бы основных застройщиков.

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Наиболее предпочтительный вариант для семьи Проценко – жилье в Центральном районе города.

- Дело в том, что мы жили в тех местах, и сейчас ищем именно там. Нам предложили вариант на Ломоносова. Достаточно хороший, но последнее слово за дочерью. Ей же там жить.

По словам Ольги, наиболее оптимальным будет 15-летняя ипотека с ежемесячным платежом порядка 18 тысяч.

- Тут весьма кстати материнский капитал. Второму ребенку моему уже десять лет, так что пришло время его задействовать.

О непростом выборе при оформлении ипотеки «КП» рассказал Николай Самсонов.

- Мы с женой все будни проводим на работе, а на то, чтобы еще на выходных разъезжать по Воронежу, изучая предложения застройщиков, попросту нет сил.

А потому формат ярмарки – идеальное решение вопроса.

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- Уже поговорили с четырьмя строительными компаниями, у каждой есть свои плюсы. Не знаю, сделаем ли мы выбор сегодня, все-таки вопрос ответственный. Тем не менее, ясно одно – после «Ярмарки недвижимости» уже никуда не поедем. Нужно как можно больше предложений изучить. Потом все взвесим и выберем оптимальный вариант.

Ярмарка недвижимости работала один день. Уже сейчас можно сказать смело, что через год организаторы снова порадуют горожан – в шестой раз соберут в одном месте всех застройщиков.

Алексей СЕРГУНИН