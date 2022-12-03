В Воронеже прошла литературная конференция «Идет ноябрем Троепольский»

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

29 ноября в Воронеже, в обновленном в рамках Национального проекта «Культура» арт-зале модельной библиотеки № 32 им. Г.Н. Троепольского состоялась литературная конференция «Идет ноябрем Троепольский».

Мероприятие приурочили к 117-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка, автора всемирно известной повести «Белый Бим Черное ухо», прозаика, публициста, агронома, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, обладателя Государственной премии СССР, советского и российского общественного деятеля, а также Почетного гражданина города Воронежа Гавриила Николаевича Троепольского.

Вспомнить творчество и жизненный путь Троепольского собрались многочисленные гости, среди которых были известные воронежские писатели, литературные критики и журналисты.

ПРОТОТИПОМ БЕЛОГО БИМА СТАЛ СЕТТЕР ЛЕЛЬ

В числе участников мероприятия был российский библиограф, книговед, литературовед, преподаватель и Почетный гражданин Воронежа Олег Ласунский. Вместе с другими гостями библиотеки он отправился в литературную прогулку по творческой биографии Гавриила Николаевича, ворвавшегося в советскую литературу в начале 1950-х годов. Путь этот был полон трудностей, взлетов и падений, но всякий раз обращал на себя внимание читателей.

Олег Григорьевич встречал Троепольского, бывая в гостях у общего друга, доктора ветеринарных наук, профессора Николая Обжорина. Именно, благодаря Обжорину у Гавриила Николаевича появился верный английский сеттер Лель, ставший прототипом знаменитого Белого Бима. Друзей объединяла любовь к собакам.

- Гавриил Николаевич Троепольский, написавший, на первый взгляд, обычную книгу, познакомил всю Европу с таким малозаметный на карте СССР городом как Воронеж. «Белый Бим Черное ухо» почти сразу же перевели на десятки языков мира. Издание этой книги стало настоящим событием для читателей самых разных стран, - сказал Олег Ласунский.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ДОБРЫЙ ДРУГ И НАСТАВНИК

Воронежская поэтесса, общественный деятель и Председатель Воронежского отделения Союза российских писателей Галина Умывакина с теплом вспомнила Гавриила Троепольского, заметившего публикацию начинающего литератора из восьми поэтических строк. При личном знакомстве с Галиной Митрофановной именитый писатель Троепольский оценил силу и зрелость сформированного таланта. И на десятилетия стал для поэтессы добрым другом и мудрым наставником.

Своими впечатлениями о писателе поделился с гостями библиотеки также журналист, фотокорреспондент ведущих воронежских СМИ, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России Михаил Вязовой. Он знал Троепольского как человека исключительно скромного, задумчивого, но неизменно мудрого интеллигента. В своем рассказе Михаил Вязовой вспомнил повседневную жизнь целых поколений, эпоху черно-белых фотографий, и, конечно же, фотоснимки самого Гавриила Николаевича.

А член Союза журналистов и Союза писателей России, член Правления Воронежской организации Союза писателей России, редактор и составитель десятков книг и автор семитомника прозы, очерков и статей Юрий Кургузов рассказал собравшимся о своих детских впечатлениях от встречи с писателем. Троепольский часто приходил на встречи с ребятами в школу, где работала учителем мама Юрия Митрофановича Ольга Николаевна. Писатель разговаривал с детьми о добре и зле, очень внимательно выслушивал их рассуждения, давая ценные советы.