Воронежцы избавились от долгов на сумму 1,8 млн рублей

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Воронежцы внесли 1,8 млн рублей в счет погашения задолженности, при этом сумма списанных пеней составила 329,3 тыс. рублей.

Напомним, с 1 октября по 30 ноября абоненты водоканала могли обратиться в офис предприятия для оплаты или реструктуризации долгов. Главная цель акции – помочь горожанам, которые не смогли вовремя внести оплату и накопили задолженность.

«Мы отмечаем эффективность такого рода акций и ежегодно предлагаем нашим абонентам принять в них участие. В вопросе реструктуризации задолженности мы предлагаем каждому клиенту индивидуальный график погашения, но, чтобы списать пени, он должен быть исполнен в срок», – рассказала заместитель коммерческого директора компании Вера Щербинина.

«РВК-Воронеж» напоминает, что пени за услуги предприятия начисляются в зависимости от суммы долга и формируются с 41-го дня, если в течение этого времени на лицевой счет абонента не поступали частично или полностью денежные средства. Чтобы не накапливать долги и не платить за них пени, нужно своевременно вносить плату за потребленные коммунальные услуги.

Важно отметить, что своевременные поступления платежей положительно отражаются на эффективности выполнения воронежским водоканалом производственной программы и качественном обслуживании системы водоснабжения.