ДСК провел первую в Воронежской области сделку через приложение «Госключ»

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Домостроительный комбинат и открытая цифровая платформа в сфере недвижимости «Метр квадратный» провели первую в Воронежской области и вторую на территории всей Российской Федерации неипотечную сделку по продаже объекта в новостройке с помощью приложения «Госключ». Покупатель приобрел его, находясь в Москве и не выходя из дома, подписав договор электронной подписью.

Воспользоваться возможностями приложения «Госключ» для дистанционной покупки квартиры в строящемся или уже сданном доме может любой клиент ДСК. Для этого нужно получить сертификат электронной подписи, которая позволяет удаленно подписывать документы. А для ее получения необходимо сделать буквально несколько кликов: скачать приложение «Госключ» на смартфон с NFC-модулем, авторизоваться с помощью логина и пароля от Госуслуг (с подтвержденной учетной записью) и идентифицироваться с помощью загранпаспорта (биометрического).

Оформление сделки с помощью приложения «Госключ» - настоящая находка для тех, кто хочет приобрести жилье быстро. Особенно удобно это будет для иногородних покупателей, которые смогут подписать все документы, даже не выходя из дома.

Застройщик - ООО «СЗ«ДСК-1» Заказчик строительства: АО «СЗ «ДСК». Реализация квартир: ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф