Выходные в Воронеже: масштабная выставка народных мастеров, танцы под Мандельштама, Кофейная кантата

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МИР СТОИТ НА МАСТЕРАХ

3 декабря в зале Союза художников (ул. Пушкинская, 7в) пройдет XV выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах». Проект посвятят Году культурного наследия народов России.

В этом году экспозиция представит работы более 100 мастеров-ремесленников Воронежского края - около 600 экспонатов, отражающих исконные ремесленные традиции и современные виды творчества. Это поделки из дерева, лозы, соломки, текстиля, глины, металла, войлока, пуха, бересты, джута, авторские куклы, народный костюм, вышитые и тканые изделия. Кроме того, выставку дополнят работы победителей II конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни.

В 13.00 наградят победителей I конкурса «Мастер года», прошедшего в Воронеже с марта по сентябрь текущего года.

В программе выставки открытые мастер-классы по обучению различным традиционным ремеслам (глиняная игрушка, ткачество поясов, кружевоплетение, текстильная кукла, роспись и резьба по дереву, джутовая филигрань, музыкальные инструменты), которые проведут лучшие мастера декоративно-прикладного творчества региона.

Выставка будет работать до 12 декабря с 10.00 до 19.00, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОЛИ ОРКЕСТРА ИЗ БЕЛГОРОДА

В Воронеже выступит Белгородский симфонический оркестр - один из лучших коллективов страны. Музыканты под управлением Рашита Нигаматуллина сыграют в филармонии программу, в которую войдут произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Вечером 4 декабря воронежцы услышат Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» и Сюиту из музыки к балету «Спартак» Хачатуряна, Венгерские танцы Брамса, Вальсы и польки (в том числе «На прекрасном голубом Дунае») Штрауса.

Начало в 18.00, 12+

КОНЦЕРТЫ

3 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт в рамках IX фестиваля стилизованных костюмов «Мир музыки». Танцевальный коллектив Сeim Oir (многократный лауреат и прбедитель международных конкурсов и соревнований по танцам) и воронежский кейли-бэнд Green Castle представят программу, которая увлечет зрителей в волшебный мир неповторимых мелодий, ярких народных костюмов и завораживающих ритмов. В программе концерта - сеты, рилы, джиги, кейли и хорнпайпы: «Волшебные узоры», «Старинный вальс», «Эльфийская песнь», «Сказка», «Прогулка по камням», «Мотивы зеленых берегов». Каждый номер будет сопровождаться кратким рассказом об истории народных танцевальных направлений. Концерт «Волшебные мотивы - музыка и танцы» пройдет 3 декабря в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса «Никитинки» (пл. Ленина, 2), 6+

3 декабря в 18.00 филармония приглашает на концерт Воронежского академического симфонического оркестра в рамках абонемента «Симфоническая музыка по субботам». 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 декабря в отделе абонемента библиотеки имени Никитина в рамках клуба «Звезда Надежды» для людей с ограниченными возможностями пройдет концерт автора-исполнителя, иерея, в прошлом актера Камерного театра Алексея Иванникова. В программе «Дивно я создан Божественным Словом» прозвучат песни на стихи иеромонаха Василия (Рослякова) - одного из лучших проповедников Оптиной пустыни.

Иерей Алексей Иванников является одним из наиболее ярких представителей жанра духовной авторской песни, лауреатом многочисленных международных конкурсов, участником программ фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест» (2021) и фестиваля современного театрального искусства «Сахарница» (2022). Выпустил несколько дисков с концертными авторскими программами: «Восклонитесь от земли» (2005), «Исцеление слепого» (2008), «Сердцу полезное Слово» (2011), «Неодиночество» (2020), Nostos (2022). Концерт пройдет 4 декабря в 14.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), 16+

А еще 4 декабря в "Никитинке" в 15.00 пройдет бесплатный концерт в музыкальной гостиной «Импровизация». В программе «Вот прозвучал аккорд под опытной рукой» играет лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов, концертмейстер Детской школы искусств №7 Сергей Воронков.12+

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Несколько дней пробудет в Воронеже Санкт-Петербургский театр эстрады имени Райкина. Труппа под руководством Юрия Гальцева привезет в ВКЗ три спектакля.

Вечером 3 декабря в 19.00 покажут «Главный элемент» с Юрием Гальцевым и Андреем Зибровым. Когда над Землей завис инопланетный корабль, представители неизвестной цивилизации требуют выдать им для исследования одного представителя человечества – опытный образец. Кто вступает на путь героя: ученый, знаменитый спортсмен, общественный деятель, генерал космических войск? Вовсе нет! Героем оказывается обычный офисный работник с неполным высшим образованием - типичный маленький человек, чья жизнь и чьи достижения кажутся незаметными и незначительными… 12+

Утром 4 декабря театр покажет музыкальное хулиганство «Бармалей». Это захватывающий мюзикл по мотивам произведений Корнея Чуковского, а также знаменитого мультфильма Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные темы композитора Георгия Фиртича. Юных зрителей ждут знакомыми с детства герои, замечательная музыка и безудержно веселый ритм. Начало в 11.00, 6+

А вечером 4 декабря труппа представит комедию «Здрасьте, я ваша тетя!». Написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом пьеса «Тетка Чарлея» впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. История безработного авантюриста Бабса Баберлея, волею случая вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую миллионершу, прекрасно знакома каждому зрителю после фильма 1975-го года «Здравствуйте, я ваша тетя!», в котором роль тетушки «из Бразилии, где много диких обезьян» блистательно исполнил Александр Калягин. Театр привезет спектакль, поставленный известным актером Андреем Носковым, выступившим в главной роли. Начало в 19.00, 12+

афиша ВКЗ

СПЕКТАКЛИ

3 декабря в 19.00 в Доме офицеров покажут необычный танцевальный спектакль «Шум времени. Мандельштам». Режиссер и хореограф Екатерина Липка создала его по мотивам «Воронежских тетрадей» Осипа Мандельштама на авангардную музыку Романа Дубинникова.

- «Шум времени» – это дискуссия о времени, о сложном периоде нашей истории, в котором жило огромное количество людей». Для меня Воронеж - родной город. Для Мандельштама - это город-тюрьма. Это вызывает странные и противоречивые чувства. Собственно, как и наша история. Весь сложный XX век многое дал нам, но многое и забрал. А главное, оставил много вопросов, которые пока остаются без ответов. Что это было? Как к этому относиться? - рассуждает Екатерина Липка о спектакле.

В постановке не иллюстрируют поэтический текст или биографию поэта напрямую. А рассказывают о людях, которые попали в мясорубку истории: революции, Первой мировой, Гражданской Второй мировой войн. Покажут спектакль в необычном пространстве - в фойе!

Шум времени. Мандельштам

В театре оперы и балета 3 и 4 декабря в 15.00 пройдет театрализованное шоу «Кофейная кантата». Представление, в котором по указу Петра в театр прибывает немецкая театральная труппа, для того, чтобы угостить публику ароматным напитком и разыграть сцены из «Кофейной кантаты» Баха. Зрителей ожидает много сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета, 12+. А 4 декабря в 18.00 опера «Свадьба Фигаро» (16+).

В драмтеатре 2 декабря в 19.00 комедийная мелодрама Эрика Ассуса "Американские горки" (16+), 3 декабря в 18.00 чеховская "Чайка" (16+), 4 декабря в 18.00 "Ракушка" по Кальдерону (16+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В литературном музее в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) открылась выставка «Ведут беседу двое: я и книга». Интерактивный литературно-художественный проект приурочен к 135-летию Самуила Маршака.

- Экспозиция не только демонстрирует важность книги, как незаменимого источника культурных смыслов, но и знакомит посетителей с огромным вкладом Маршака в развитие детской литературы в нашей стране, - отметили в музее.

Выставка представила редкие и ценные печатные издания из фондов литературного музея, в том числе с автографами писателя, интересные материалы из частных коллекций. Впервые экспонируются личные вещи Самуила Маршака, переданные на выставку его семьей. В одном из залов экспозиции создана интерактивная зона, которая позволит погрузиться в атмосферу игры и творчества. Выставка продлится до 19 марта. 6+

В музее имени Крамского можно посмотреть выставку антикварных и современных игрушек «История прекрасных кукол», а также экспозиции «Открывая фонды. Акварели и рисунки Боголюбова» и «Связь поколений».