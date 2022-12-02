Последние новости Воронежа на 2 декабря 2022 года: примерзший ко льду труп и избиение полицейского

Спасатели просят не выходить жителей региона на лед. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Александр Гусев утвердил состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост мэра Воронежа. В ее состав войдут:

- заместитель главы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев;

- заместитель губернатора Сергей Соколов;

- заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов;

- первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Александр Попов,

- депутат Облдумы и главврач областного онкодиспансера Иван Мошуров.

Отметим, что сами выборы нового воронежского мэра пройдут 2 марта 2023 года.

Пьяный воронежец ударил полицейского по лицу. 25 ноября участковый зашел в подъезд многоквартирного дома на улице Ломоносова. Стража порядка вызвали местные жители. Они пожаловались на неизвестного и явно нетрезвого мужчину, который нарушал общественный порядок. Сотрудник полиции предложил дебоширу успокоиться и предъявить документы. В ответ на это нарушитель ударил участкового рукой по лицу. Теперь 41-летнему жителю Воронежа грозит до пяти лет лишения свободы.

В Воронеже на ремонт дворца спорта «Юбилейный» потратят почти 100 млн рублей. О планах по обновлению сообщил мэр города Вадим Кстенин. В этом году будет закончено проектирование, документы уже на госэкспертизе. Сам ремонт начнется в 2023-м году. Он предполагает обновление фасада и кровли, совершенствование систем антитеррористической защищенности, а также замену электрики и поставку современного технологического оборудования.

Примерзший ко льду труп обнаружили возле водоема в Воронежской области. Тело 60-летнего мужчины нашли на берегу реки Осередь в селе Пузево Бутурлиновского района. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, местный житель мог замерзнуть, упав в воду. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Точнее о причинах гибели станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

Тем временем спасатели рассказали о самых опасных местах на льду воронежского водохранилища. Сейчас толщина замерзшего слоя воды составляет не более 3 см. Поэтому входить на него – рисковать своей жизнью. Безопасным считается лед в 10 см. Особенно тонок он в районе теплоэлектроцентрали, у столбов линии электропередачи, по руслу реки вдоль правого берега и под опорами мостов.